सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया है कि वह अब 'आरके फैमिली ट्रस्ट' से जुड़े विवाद पर अपना आदेश सुनाएगा। संजय कपूर की मां रानी कपूर का आरोप है कि उनके दिवंगत बेटे और उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनकी संपत्तियां इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी थीं।

'आरके फैमिली ट्रस्ट' से जुड़े विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की देखरेख में रानी कपूर और उनकी बहू प्रिया सचदेव कपूर के बीच चल रही बातचीत 15 बैठकों के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया है कि वह अब इस विवाद पर अपना आदेश सुनाएगा। इस ट्रस्ट में दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति शामिल है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनी चंद्रन की पीठ ने मध्यस्थ की दूसरी रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें गतिरोध की पुष्टि की गई है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले में आदेश पारित करेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि 'अब असली लड़ाई शुरू होती है'।

यह कानूनी लड़ाई 'आरके फैमिली ट्रस्ट' के गठन, उस पर नियंत्रण और उसमें ट्रांसफर की गई संपत्तियों को लेकर है। संजय कपूर की 81 साल की मां रानी कपूर ने ट्रस्ट के गठन को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि उनके दिवंगत बेटे और उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने उनकी जानकारी या सहमति के बिना उनकी संपत्तियां इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दी थीं। वहीं, दूसरे पक्ष ने इस दावे को खारिज किया है।

मध्यस्थता के जरिए क्यों नहीं सुलझाया जा सका इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल किया है कि इस विवाद को मध्यस्थता के जरिए क्यों नहीं सुलझाया जा सका। रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने संबंधित पक्षों से यह सोचने के लिए भी कहा है कि क्या सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई फायदा है। वकील का कहना है कि रानी कपूर मध्यस्थता प्रक्रिया से बाहर निकल गईं। सुनवाई के दौरान, प्रिया सचदेव कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिवंगत व्यवसायी की मां मध्यस्थता प्रक्रिया से बाहर निकल गई थीं। वह समझौते की प्रक्रिया के विफल होने के लिए अपनी बहू प्रिया को दोषी ठहरा रही हैं।

वहीं, रानी कपूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट के पैसे और संपत्तियों का सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह भी आरोप लगाया गया कि प्रिया ने ट्रस्ट के फंड और संपत्तियों पर अपना नियंत्रण जमा रखा है। इस मामले में संजय कपूर और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी भी पेश हुए।

कोर्ट में क्या हुआ मध्यस्थ की दूसरी रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया एक गतिरोध पर पहुंच गई है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने रानी कपूर के दावे की प्रकृति पर गौर किया और वकील दवे से पूछा कि वह असल में ट्रस्ट से क्या चाहती हैं। वकील ने बताया कि वह ट्रस्ट की संपत्ति में से पैसा और अन्य संपत्तियां, दोनों की मांग कर रही हैं। जब ट्रस्ट की कुल संपत्ति के बारे में पूछा गया तो लगभग 30000 करोड़ का आंकड़ा सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार, रानी कपूर के वकील ने बताया कि वह 6000 करोड़ और अन्य संपत्तियों की मांग कर रही हैं।

लचीला रवैया अपनाने की सलाह वरिष्ठ वकीलों के बीच तीखी बहस के दौरान बेंच ने कहा कि उसने इससे कहीं बड़ी रकम वाले मामलों को भी संभाला है। कोर्ट ने कहा कि हम इन आंकड़ों से प्रभावित नहीं होने वाले हैं। रानी कपूर से बात करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब उनके पास अपने मतभेदों को सुलझाने का मौका था, तो वे अभी भी लड़ाई क्यों जारी रखे हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें विवाद सुलझाने के लिए थोड़ा लचीला, समझदारी भरा और व्यावहारिक रवैया अपनाने की सलाह भी दी।

मुकदमेबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला कोर्ट ने कहा कि मुकदमेबाजी से कुछ हासिल नहीं होने वाला। यह तो बस अंतहीन चलती रहेगी। जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की कि अब असली लड़ाई शुरू होती है। कोर्ट ने संकेत दिया कि वह इस मामले में कोई आदेश पारित करेगा। 'बार एंड बेंच' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर दूसरी पक्ष ट्रस्ट की किसी भी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो रानी कपूर की मांगों को कैसे पूरा किया जा सकता है।