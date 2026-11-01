जब शकुनि चाल चल रहा हो तो... ज्ञानेश कुमार पर यूं बरसे तेजस्वी यादव
दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली में RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि देश बचाने के लिए महाभारत की तरह लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली को संबोधित करते हुए RJD नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने आज वोट चोरों के खिलाफ महाभारत का आयोजन किया है। आमतौर पर यह मैदान रामायण के लिए जाना जाता है लेकिन आज जब महाभारत हो रहा है और शकुनि अपनी चाल चल रहा है तो हमें भी कुरुक्षेत्र में उतरना पड़ रहा है।
सॉफ्टवेयर घोटाले का लगाया आरोप
तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग में सॉफ्टवेयर घोटाला होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर के लिए टीसीएस को टेंडर दिया गया तो कागजात कहां हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार दो नंबरी सरकार है। नरेंद्र मोदी 10 नंबरी प्रधानमंत्री हैं। आज आरएसएस के लोग तय कर रहे हैं कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा।
जब शकुनी चल चल रहा है तो…
तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें संकल्प लेना है कि हम लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। वैसे तो रामलीला मैदान में रामायण के पाठ का आयोजन होता है लेकिन हमने वोट चोरों के खिलाफ महाभारत शुरू किया है। शकुनि पासा फेंकता था तो उसमें बेईमानी होती थी। ऐसे में जब शकुनि अपनी चाल चल रहा है तो कुरुक्षेत्र में उतर कर लड़ाई लड़नी होगी।
ज्ञानेश कुमार पर चलना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा
तेजस्वी यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ‘मोदी की कठपुतली’ करार देते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने और उन्हें जेल भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति में हिम्मत ना हो कि वह हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर सके। लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तानाशाही नहीं कठपुतली बन चुकी संस्थाएं होती हैं। देश देख रहा है कि आज संवैधानिक संस्थाएं न्याय नहीं कर रही हैं।
देश के वोटरों और चीटरों के बीच की लड़ाई
तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा वक्त में संवैधानिक संस्थाएं निर्णय करने का काम कर रही हैं। नरेन्द्र मोदी जी आज आपको देश और ज्ञानेश कुमार के बीच किसी एक को चुनना होगा। यह लड़ाई देश के वोटरों और देश के चीटरों के बीच की है। मैं बिहार की धरती से आता हूं। हम बिहारी इन लोगों को सबक सिखाकर रहेंगे। आने वाले यूपी के चुनाव में आप सभी लोग भाजपा को भगाने का काम करें।
जब जमीन नहीं बची तब कहां रखेंगे पैर- अखिलेश यादव
वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब रामलीला मैदान में जनसभा होने जा रही थी तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि 1.27 लाख हिंदू भाइयों के वोट काट दिए गए हैं। यानी हर विधानसभा में 31 हजार वोट कम हुए हैं। जो लोग 'अंगद का पैर' कहने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि जब जमीन ही नहीं बची है तो पैर कहां रखेंगे। मुझे खुशी है कि काशी की जनता ने 'डबल इंजन' की सरकार को 'डबल जीरो' दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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