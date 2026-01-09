Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRizwana bani Rinki married Lover Komal Sharma in Greater Noida temple according to Hindu rituals
रिजवाना बनी रिंकी, प्रेमी संग हिन्दू रीति रिवाज से ग्रेटर नोएडा के मंदिर में किया विवाह; फिर…

रिजवाना बनी रिंकी, प्रेमी संग हिन्दू रीति रिवाज से ग्रेटर नोएडा के मंदिर में किया विवाह; फिर…

संक्षेप:

'प्यार न देखे जात-पात, भूख न जाने बासी भात' वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई। उत्तर प्रदेश के खुर्जा की रहने वाली रिजवाना ने आर्य समाज मंदिर में अपने प्रेमी कोमल शर्मा से शादी के बाद अपना नाम रिंकी रख लिया। इसके बाद एसएसपी के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए।  

Jan 09, 2026 10:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा/खुर्जा
share Share
Follow Us on

'प्यार न देखे जात-पात, भूख न जाने बासी भात' वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा की रहने वाली रिजवाना ने आर्य समाज मंदिर में अपने प्रेमी कोमल शर्मा से शादी के बाद अपना नाम रिंकी रख लिया। इसके बाद एसएसपी के सामने अपने बयान भी दर्ज कराए। अब दोनों खुशी-खुशी अपने घर में रह रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के प्रांत परावर्तन प्रमुख सुनील सोलंकी ने बताया कि बुलंदशहर जिले के एक थाना क्षेत्र की निवासी रिजवाना ने 3 जनवरी को हिन्दू रीति रिवाजों के अनुसार गौतमबुद्धनगर क्षेत्र के युवक कोमल शर्मा के साथ विवाह किया है। दोनों का विवाह जेवर के थोरा में स्थित आर्य समाज मंदिर में हुआ। अब रिजवाना ने अपना नाम बदल कर रिंकी रख लिया है। सुनील सोलंकी ने बताया कि इस संबंध में दो दिन पहले रिजवाना ने एसएसपी के समक्ष बयान भी दिए हैं।

प्रेमी ने विहिप नेता से मांगी शादी में मदद

विश्व हिन्दू परिषद के नेता सुनील सोलंकी ने बताया कि उनके पास कुछ दिनों पहले कोमल शर्मा का फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि वह एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसको लेकर पहले काफी बातचीत की गई थी।

शादी में उनकी मदद की जरूरत है। सुनील सोलंकी ने सर्वप्रथम उसकी नौकरी के बारे में पूछा। युवक ने बताया कि वह गुड़गांव स्थित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। शादी के बाद वह लड़की को खुश रख सकता है। नौकरी होने पर सुनील सोलंकी उनकी मदद करने को तैयार हो गए।

बुलंदशहर एसएसपी के सामने बयान दर्ज कराए

बुलंदशहर एसएसपी के समक्ष बयान दर्ज होने के दौरान कोमल शर्मा के भाई और बहन साथ आए थे। बयान होने के बाद कोमल शर्मा के भाई-बहन दोनों को अपने साथ ले गए। अब कोमल शर्मा और रिजवाना अपने घर रह रहे हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News Up News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।