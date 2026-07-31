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रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये कैसी पार्टनरशिप; राज्यसभा में भाजपा की ओर से विपक्षी दलों पर खूब गरजे राघव चड्ढा

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर छह अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा में जाने के बाद राज्यसभा में बोलने का उनका यह पहला मौका रहा। जिसमें उन्होंने नई पार्टी की तरफ से जमकर बैटिंग की।

रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये कैसी पार्टनरशिप; भाजपा की तरफ से बैटिंग करते हुए विपक्षी दलों पर बरसे राघव चड्ढा
रिस्क मेरा और रील तुम्हारी, ये कैसी पार्टनरशिप; भाजपा की तरफ से बोलते हुए विपक्षी दलों पर बरसे राघव चड्ढा

लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' बिल पास हो गया और इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। इस विधेयक में प्रश्न पत्र लीक करने पर दस साल तक की सजा तथा 50 लाख रूपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले गुरुवार को राज्यसभा में विधेयक पर हुई चर्चा में पंजाब से भाजपा सांसद राघव चड्ढा ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने इस बिल को युवाओं के हित में बताते हुए इसका विरोध करने वाले विपक्षी दलों को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा किया स्टूडेंट्स तो अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जबकि विपक्षी दल केवल राजनीति चमकाने के लिए उनका साथ दे रहे हैं।

इस दौरान संसद के ऊपरी सदन में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा, 'स्टूडेंट्स की आवाज मायने रखती हैं, उनकी मांगें जायज हैं, स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड करना, कोर्ट जाना, शांतिपूर्वक मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है, और उन्हें ये करना भी चाहिए। लेकिन बस स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट का ही रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए, वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करें।'

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'नेता अपनी रीच बढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स का फायदा उठा रहे'

आगे उन्होंने कहा, 'स्टूडेंट्स की लड़ाई तो परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने की है, लेकिन नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। जब राजनीतिक दलों के नेता आंदोलन के समय स्टूडेंट्स को बैरिकेड्स के आगे भेज, खुद कैमरे के सेफ साइड पर रहें, तो उनसे पूछिए कि रिस्क मेरा, और रील तुम्हारी, ये पार्टनरशिप कैसी। स्टूडेंट्स का ये आंदोलन, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए है, किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है। जिस राजनीतिक दल को अपने खुद के फ्यूचर का अता-पता नहीं, वो स्टूडेंट्स के भविष्य की क्या लड़ाई लड़ेगा।'

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चड्ढा बोले- ये लड़ाई भाजपा वर्सेस कांग्रेस की नहीं

इसके बाद उन्होंने कहा, 'स्टूडेंट्स को न्याय चाहिए, राजनीतिक पार्टी को फुटेज, स्टूडेंट्स को परीक्षाएं सुरक्षित करना है, पॉलिटिकल पार्टी को वायरल क्लिप, स्टूडेंट्स का सवाल भविष्य का है और नेता का कैल्कुलेशन अगले इलेक्शन तक का है। इसलिए मैं विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स की भावनाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करें, ये लड़ाई BJP वर्सेस कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई मैरिट वर्सेस माफिया और मेहनत वर्सेस सेटिंग की है।'

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'मीडिया में साउंड-बाइट देने से पेपर लीक बंद नहीं होगा'

इससे पहले बिल पर बोलने की शुरुआत करते हुए राघव चड्ढा ने कहा, 'पेपर लीक जैसी गंभीर बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा, जैसे कैंसर का इलाज क्रोसिन खिलाकर नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही पेपर लीक जैसी समस्या का इलाज मीडिया साउंड-बाइट से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन से होगा, जो आज हमारी सरकार इस बिल के माध्यम से करने जा रही है। जो कि भारत का पहला एंटी पेपर लीक फ्रेमवर्क है।'

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बता दें कि पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इस साल अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर छह अन्य सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा में जाने के बाद राज्यसभा में बोलने का उनका यह पहला मौका रहा। जिसमें उन्होंने नई पार्टी की तरफ से जमकर बैटिंग की और अपनी पूर्व पार्टी के साथ-साथ अन्य विपक्षी दलों को भी जमकर निशाने पर लिया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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