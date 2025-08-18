Rihan killed Shivani after friendship on Instagram रिहान बना हैवान, शिवानी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बना प्रेम जाल में फंसाया; शादी की बात पर ली जान, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRihan killed Shivani after friendship on Instagram

रिहान बना हैवान, शिवानी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बना प्रेम जाल में फंसाया; शादी की बात पर ली जान

ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिहान नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी तलाकशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया था।   

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 09:15 AM
share Share
Follow Us on
रिहान बना हैवान, शिवानी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बना प्रेम जाल में फंसाया; शादी की बात पर ली जान

ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिहान नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी तलाकशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया था। रिहान ने गर्लफ्रेंड द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद की रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास की रहने वाली महिला शिवानी का उसके पति से तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपना खर्च चलाने के लिए एक मॉल में नौकरी करने लगी। इंस्टाग्राम के जरिये उसकी जान पहचान रिहान निवासी नई आबादी मोहल्ले से हुई। इसके बाद दोनों एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रिहान ने शिवानी से जल्द ही शादी करने का वादा किया, लेकिन जब भी शिवानी शादी की बात करती तो रिहान बात को टाल जाता।

रिहान शादी करने के लिए तैयार नहीं था। रिहान ने शनिवार को शिवानी को किसी बहाने से दादरी बुलाया। इस दौरान शादी न करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। फिर रिहान बाइक से शिवानी को लेकर जारचा थाना क्षेत्र स्थित समाना गांव की नहर के पास पहुंच गया। यहां दोनों शादी की बात को लेकर फिर से झगड़ा करने लगे। इस दौरान रिहान ने शिवानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। खेत पर काम करने जा रहे ग्रामीणों ने शिवानी के शव को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को देखकर जांच शुरू कर दी।

एसीपी दादरी अजीत कुमार ने बताया कि महिला के हाथ पर शिवानी नाम लिखा था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल फोन के जरिये प्रकरण की जांच शुरू कर दी। कुछ ही घंटे में पुलिस ने रिहान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में रिहान के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।