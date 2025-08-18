रिहान बना हैवान, शिवानी को इंस्टाग्राम पर दोस्त बना प्रेम जाल में फंसाया; शादी की बात पर ली जान

ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिहान नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी तलाकशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया था।

ग्रेटर नोएडा के दादरी में रिहान नाम के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद अपनी तलाकशुदा गर्लफ्रेंड की हत्या कर शव को गंग नहर के किनारे फेंक दिया। आरोपी ने महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को पेट्रोल डालकर जला दिया था। रिहान ने गर्लफ्रेंड द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

गाजियाबाद की रिपब्लिक क्रॉसिंग के पास की रहने वाली महिला शिवानी का उसके पति से तलाक हो गया था। इसके बाद वह अपना खर्च चलाने के लिए एक मॉल में नौकरी करने लगी। इंस्टाग्राम के जरिये उसकी जान पहचान रिहान निवासी नई आबादी मोहल्ले से हुई। इसके बाद दोनों एक-दूसरे से मिलने-जुलने लगे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। रिहान ने शिवानी से जल्द ही शादी करने का वादा किया, लेकिन जब भी शिवानी शादी की बात करती तो रिहान बात को टाल जाता।

रिहान शादी करने के लिए तैयार नहीं था। रिहान ने शनिवार को शिवानी को किसी बहाने से दादरी बुलाया। इस दौरान शादी न करने को लेकर दोनों में विवाद हो गया। फिर रिहान बाइक से शिवानी को लेकर जारचा थाना क्षेत्र स्थित समाना गांव की नहर के पास पहुंच गया। यहां दोनों शादी की बात को लेकर फिर से झगड़ा करने लगे। इस दौरान रिहान ने शिवानी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गया। खेत पर काम करने जा रहे ग्रामीणों ने शिवानी के शव को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला के शव को देखकर जांच शुरू कर दी।