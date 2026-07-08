यूपी से हरियाणा तक आसिम ने मचा रखा था आतंक, एनकाउंटर में ढेर हुआ डकैत था खूंखार
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ में मारा गया आसिम करीब डेढ़ दशक से दहशत मचा रहा था। उस पर एक लाख रुपए का इनाम था। के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के कुल 21 मुकदमे दर्ज थे।
एसटीएफ की नोएडा यूनिट के साथ मंगलवार तड़के अंबेडकर नगर में मुठभेड़ में मारा गया एक लाख रुपये का इनामी बदमाश विक्की उर्फ आसिम अली उर्फ नशरे हसन उर्फ पेंदा खूंखार अपराधी था। वर्ष 2006 से अपराध की दुनिया में सक्रिय बदमाश डकैती के दौरान पूरे परिवार को बंधक बनाकर बेरहमी से हमला करता था और विरोध करने पर हत्या करने से भी नहीं हिचकिचाता था।
एसटीएफ के अनुसार, विक्की कुख्यात छेमार गैंग का सक्रिय सदस्य था। उसने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर कम से कम छह लोगों की हत्या और 29 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर चुका था। गिरोह रात के समय सुनसान इलाकों में घरों को निशाना बनाता था। गिरोह की खास रणनीति अलग-अलग जिलों में वारदात कर लंबे समय तक फरार रहने की थी, जिससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था।
खौफनाक वारदातों को अंजाम दे रहा था
एसटीएफ के अनुसार विक्की के अपराधों का सिलसिला वर्ष 2013 में सुल्तानपुर से चर्चा में आया, जहां डकैती के दौरान शकील अहमद की पत्नी की हत्या कर दी गई। अप्रैल 2014 में जौनपुर के शाहगंज में रेनू सिंह के घर डकैती के दौरान परिवार के छह लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इस घटना में स्वाति सिंह, सुमन सिंह और शुभम सिंह की मौत हो गई, जबकि अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए। इसी तिहरे हत्याकांड के बाद विक्की पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया।
अगस्त 2015 में कौशांबी के कोखराज में डकैती के दौरान केशव सिंह की हत्या कर दी गई और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया गया। चार दिन बाद मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में महावीर सिंह के घर डकैती के दौरान उनकी पुत्रवधू पर जानलेवा हमला किया गया। उसी रात गिरोह ने पांच अन्य घरों में भी डकैती की वारदातों को अंजाम दिया।
हरियाणा और यूपी में भी मचाया आतंक
फरवरी 2016 में हरियाणा के अंबाला जिले में रामबहादुर के घर डकैती के दौरान उनकी पत्नी और चार बच्चों समेत पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया। वर्ष 2020 में पंचकूला के रायपुर रानी और कालका क्षेत्रों में परिवारों को बंधक बनाकर लूटपाट की गई और कई लोगों को घायल किया गया। वर्ष 2021 में प्रयागराज के शंकरगढ़, कानपुर देहात के रसूलाबाद और बाराबंकी के देवा क्षेत्र में भी गिरोह ने कई वारदातों को अंजाम दिया। बाराबंकी की घटना में चंद्रावती की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए।
साथी की तलाश जारी
मंगलवार तड़के अंबेडकर नगर के बेवाना क्षेत्र में एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही विक्की और उसका साथी भागने लगे। पीछा करने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में विक्की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल विक्की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फरार बदमाश की तलाश में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
15 साल पहले बिल्हौर में रहा था इनामी बदमाश
नोएडा एसटीएफ की अंबेडकरनगर में हुई मुठभेड़ में मारे गए एक लाख रुपये के इनामी बदमाश आसिम अली उर्फ विक्की का करीब 15 वर्ष पहले बिल्हौर से भी संबंध रहा था। पुलिस के अनुसार वह घुमंतू नट समाज से जुड़ा था और मकनपुर-सिघौंली रोड के किनारे परिवार के साथ तिरपाल डालकर रहता था। उसे वर्ष 2015 में अरौल के खाड़ामऊ गांव में हत्या-डकैती के आरोपी 75 हजार रुपये के इनामी फिरोज उर्फ कल्लू का करीबी माना जाता है।
तत्कालीन अरौल थाना प्रभारी जनार्दन यादव के अनुसार, वर्ष 2015 में राजा सिंह के घर डकैती के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसमें फिरोज और उसके साथियों का नाम सामने आया था। पुलिस के मुताबिक आसिम, फिरोज और 'मामा' नामक बदमाश कुछ समय तक मकनपुर में रहे, फिर ठिकाना बदल लिया था।
कई मामलों में सजा हो चुकी थी
विक्की के खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों में हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के कुल 21 मुकदमे दर्ज थे। उसके खिलाफ सुल्तानपुर, जौनपुर, कौशांबी, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, बाराबंकी, कानपुर देहात, लखनऊ, अंबाला और पंचकूला समेत कई जिलों में मामले दर्ज थे। बाराबंकी के दो मामलों और हरियाणा के एक मामले में अदालत उसे सजा भी सुना चुकी थी। गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी वह दोषसिद्ध था। बाराबंकी की घटना में चंद्रावती की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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