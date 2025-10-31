Hindustan Hindi News
रिटायर्ड फौजियों के लिए नई सुविधा, अब घर बैठे डाक से दवाएं मंगा सकेंगे ECHS लाभार्थी

संक्षेप: देश के पूर्व सैनिकों के घर अब दवाएं खुद पहुंचेगी। उन्हें अब अपनी दवाएं लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की है।  

Fri, 31 Oct 2025 03:20 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। अमन वत्स
देश के पूर्व सैनिकों के घर अब दवाएं खुद पहुंचेगी। उन्हें अब अपनी दवाएं लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की है। पॉलीक्लिनिक से लाभार्थियों को उनकी दवाएं डाक से घर तक भेजी जाएंगी।

विभाग द्वारा अगस्त में सभी डाकघर में नया सॉफ्टवेयर रोलआउट किया गया था, ताकि डाकघर के कामों में तेजी आ सके। अब डाक विभाग ने एक और सराहनीय कदम उठाते हुए पूर्व सैनिकों के घर तक दवाएं देने की सुविधा शुरू की है। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से पिछले दिनों ईसीएचएस के तहत पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की।

इसके माध्यम से पूर्व सैनिक ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा के लिए संपर्क करेंगे, जहां दवाओं की बुकिंग और पैकेजिंग की जाती है। पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं होने वाली दवा ही इस सुविधा के जरिये पूर्व सैनिक मंगा सकते हैं। यही दवा ही सिर्फ डाक द्वारा घर पहुंचाई जाएगी। इस सुविधा के तहत अब पूर्व सैनिक घर बैठे आसानी से अपनी बीमारी से संबंधित दवा मंगा सकते हैं। इसका लाभ पूर्व सैनिकों के अलावा उनकी पत्नी और बच्चों को भी मिलेगा।

मुख्य प्रधान डाकघर की सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से की जा चुकी है। इससे जिले में रह रहे पूर्व सैनिकों को काफी लाभ होगा।

योजना के तहत ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड धारक पूर्व सैनिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सुविधा देना है, जिन्हें उम्र बीमारी या दूरी के कारण पॉलीक्लिनिक तक पहुंचने में कठिनाई होती है। बता दें कि जिले में 50 हजार से अधिक पूर्व सैनिक हैं।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
