रिटायर्ड फौजियों के लिए नई सुविधा, अब घर बैठे डाक से दवाएं मंगा सकेंगे ECHS लाभार्थी
संक्षेप: देश के पूर्व सैनिकों के घर अब दवाएं खुद पहुंचेगी। उन्हें अब अपनी दवाएं लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की है।
देश के पूर्व सैनिकों के घर अब दवाएं खुद पहुंचेगी। उन्हें अब अपनी दवाएं लेने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की है। पॉलीक्लिनिक से लाभार्थियों को उनकी दवाएं डाक से घर तक भेजी जाएंगी।
विभाग द्वारा अगस्त में सभी डाकघर में नया सॉफ्टवेयर रोलआउट किया गया था, ताकि डाकघर के कामों में तेजी आ सके। अब डाक विभाग ने एक और सराहनीय कदम उठाते हुए पूर्व सैनिकों के घर तक दवाएं देने की सुविधा शुरू की है। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक विभाग के सहयोग से पिछले दिनों ईसीएचएस के तहत पॉलीक्लिनिक से दवा मंगाने की सुविधा शुरू की।
इसके माध्यम से पूर्व सैनिक ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से दवा के लिए संपर्क करेंगे, जहां दवाओं की बुकिंग और पैकेजिंग की जाती है। पॉलीक्लिनिक में उपलब्ध नहीं होने वाली दवा ही इस सुविधा के जरिये पूर्व सैनिक मंगा सकते हैं। यही दवा ही सिर्फ डाक द्वारा घर पहुंचाई जाएगी। इस सुविधा के तहत अब पूर्व सैनिक घर बैठे आसानी से अपनी बीमारी से संबंधित दवा मंगा सकते हैं। इसका लाभ पूर्व सैनिकों के अलावा उनकी पत्नी और बच्चों को भी मिलेगा।
मुख्य प्रधान डाकघर की सीनियर पोस्ट मास्टर ने बताया कि इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर से की जा चुकी है। इससे जिले में रह रहे पूर्व सैनिकों को काफी लाभ होगा।
योजना के तहत ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड धारक पूर्व सैनिक इसका लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सुविधा देना है, जिन्हें उम्र बीमारी या दूरी के कारण पॉलीक्लिनिक तक पहुंचने में कठिनाई होती है। बता दें कि जिले में 50 हजार से अधिक पूर्व सैनिक हैं।