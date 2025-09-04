नोएडा में 92 साल के बुजुर्ग से ठग लिए 1.02 करोड़ रुपए, सप्ताहभर चला खेल

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने नोएडा में 92 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ एक करोड़ दो लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित को ठगों ने एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर साइबर अपराधियों ने नोएडा में 92 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर के साथ एक करोड़ दो लाख रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित को ठगों ने एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी ऐक्ट और धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साइबर अपराधियों ने खुद को टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बताकर पीड़ित के नाम और फोन नंबर की पुष्टि की। फिर सीबीआई निदेशक, पुलिस और न्यायाधीश बनकर डिजिटल अरेस्ट कर बुजुर्ग से ठगी को अंजाम दिया। पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर-30 के ए ब्लॉक में रहने वाले कंवर बुद्धिश्वर सिंह ने बताया कि वह एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह सेक्टर-30 में परिवार के साथ रहने लगे।

बीते माह 26 अगस्त को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले खुद को टेलीकॉम विभाग का अधिकारी बताकर पीड़ित से नाम, पते और मोबाइल नंबर की पुष्टि की। कथित अधिकारी से बात समाप्त होने के कुछ देर बाद पीड़ित के फोन पर अलग-अलग लोगों के नंबर से व्हाट्सऐप और वीडियो कॉल आने लगे। एक वीडियो कॉल रिसीव करते ही सामने स्क्रीन पर अन्य शातिर पुलिस की वर्दी पहनकर बैठा था।

उनसे खुद को मुंबई पुलिस से बताकर कहा कि मनी लांड्रिंग के केस में मुख्य आरोपी नरेश गोयल है। करोड़ों रुपये के हेरफेर व लोगों से धोखाधड़ी में आप नरेश के साथ शामिल हैं। उसने पीड़ित से कहा कि यदि पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। करीब दस मिनट तक पूछताछ करने के बाद ठगों ने बैंक और खाते संबंधी जानकारी लेनी शुरू की। पीड़ित को बताया गया कि जिस मामले में उसका नाम आया है उसमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में न्यायालय के जज तुरंत मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

नोटिस देखने के बाद डर गए दूसरा शातिर न्यायाधीश बनकर कोर्ट रूम में बैठा था। उसने नरेश गोयल को ढूंढ़ने के लिए उनके नाम जारी नोटिस को दिखाया। नोटिस देखकर प्रोफेसर काफी घबरा गए। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य ने सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग से कहा कि वह जांच में सहयोग करें अन्यथा पूरा परिवार बड़ी परेशानी में पड़ जाएगा। प्रोफेसर पर खाते में रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया जाने लगा। शिकायतकर्ता से कहा गया कि जांच के बाद सारी रकम मूल खाते में वापस आ जाएगी। जो भी हो रहा है वह जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है।

क्या है डिजिटल अरेस्ट डिजिटल अरेस्ट में ठगों द्वारा पीड़ित को फोन कर बताया जाता है कि उनका नाम ड्रग्स तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव अंग की तस्करी के केस में आया है। ठग फर्जी अधिकारी बनकर पीड़ित को वीडियो कॉल से जोड़ते हैं। इसके बाद केस को रफादफा करने की बात कहकर पीड़ित के खाते से रुपये ट्रांसफर करा लेते हैं।

ये सावधानी बरतें ● अगर कोई अनजान व्यक्ति पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहे तो पुलिस से संपर्क करें।

● कोई व्यक्ति फोन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में नाम आने की बात कहे तो विश्वास न करें।