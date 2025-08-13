कौन हैं जस्टिस वीके यादव? जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का नया जज किया गया नियुक्त

विमल कुमार यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2023 में अस्वीकृत नाम को 28 जुलाई को मंजूरी दी। 1992 से दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस में रहे यादव की नियुक्ति से कोर्ट की संख्या 44 हुई।

दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को रिटायर्ड ज्यूडिशियल ऑफिसर विमल कुमार यादव ने हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की। इस नियुक्ति के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में जजों की संख्या अब 44 हो गई है, जो कि स्वीकृत 60 जजों की संख्या से अभी भी कम है। यह शपथ समारोह हिंदी में आयोजित हुआ, जिसकी कमान दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने संभाली।

शपथ से पहले का सफर विमल कुमार यादव का दिल्ली हाईकोर्ट के जज बनने का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 जुलाई को मंजूरी दी थी, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब उनका नाम चर्चा में आया। साल 2023 में कॉलेजियम ने उनके नाम पर विचार किया था, लेकिन तब उनकी नियुक्ति को मंजूरी नहीं मिली थी। इसके बाद, केंद्र सरकार ने पिछले साल उनके नाम को दोबारा विचार के लिए भेजा।

हालांकि, यादव की उम्र के कारण उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन उनकी नियुक्ति को उच्च न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उनकी नियुक्ति को अंतिम मंजूरी दी।

विमल कुमार यादव का करियर विमल कुमार यादव ने 1992 में दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस में कदम रखा और 2003 में दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस का हिस्सा बने। इस साल जनवरी में, 60 साल की उम्र पूरी होने पर वे पटियाला हाउस कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पद से रिटायर हुए। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई अहम भूमिकाएं निभाईं, जिनमें 2008 से 2010 तक सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त रजिस्ट्रार और राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई जज के रूप में उनकी सेवा शामिल है।