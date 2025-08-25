तब पुलिस के पास क्यों नहीं गए? निक्की हत्याकांड मामले पर किरण बेदी ने क्यों उठाया ऐसा सवाल

ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की भाटी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वारदात के चारों आरोपी पति विपिन, सास-ससुर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर अब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का बयान सामने आया है।

C ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए निक्की भाटी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वारदात के चारों आरोपी पति विपिन, सास-ससुर और जेठ रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। बहन और जोठानी कंचन ने इस घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साल 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। दहेज गाड़ी, बाइक सोना समेत काफी कुछ दिया जा चुका था लेकिन फिर ससुराल वालों की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी के चलते दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जाता। इस पूरे मामले पर अब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को हैवानियत बताया है। इसी के साथ उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब बेटियों को मारा जा रहा था तब पुलिस पर क्यों नहीं गए।

उन्होंने कहा, जिस तरह से उसे जलाया गया, उससे पता चलता है कि मध्यकाल से ही हमारा समाज बेटों को धन का स्रोत मानता आया है, जबकि बेटियों को धन-संपत्ति ले जाने वाली के तौर पर देखा जाता है । उन्होंने कहा, बेटियों को मैसेज भी दे दिया जाता है कि अब तेरा घर ये नहीं है, वो है जहां तू जा रही है। लेकिन हर लड़की के लिए वो मकान घर नहीं बनता। वो बस इसलिए रहती है क्यों मां बाप ने तो कह दिया कि अब तेरा घर वही है। तो बेटी कहां जाए। ये हमारे समाज की भूल है। इसलिए बेटी बोझ समझी जाती है।