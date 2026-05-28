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AC में ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग, रिटायर्ड IAS अधिकारी की मौत, दिल्ली के हौज खास में दुखद हादसा

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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शुरुआती जांच में हादसे की वजह एसी के इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट को माना जा रहा है। इसके साथ ही, शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी का सटीक पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से भी घटना स्थल की जांच कराई जा रही है।

AC में ब्लास्ट के बाद घर में लगी आग, रिटायर्ड IAS अधिकारी की मौत, दिल्ली के हौज खास में दुखद हादसा

राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके हौज खास में एक बेहद दुखद हादसा सामने आया है। यहां एक घर में लगे एयर कंडीशनर (AC) की इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट के बाद लगी आग और उससे निकले धुएं के कारण पूर्व आईएएस (IAS) अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत हो गई। हादसे के समय घर में उनके अलावा उनकी पत्नी, बेटे समेत कुल पांच लोग मौजूद थे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने की यह घटना बुधवार रात करीब 11.18 बजे उनके घर के ग्राउंड फ्लोर में हुई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने उन्हें देर रात उनके आवास से बेहोशीकी हालत में बाहर निकाला था और एम्स अस्पताल में भर्ती किया था। जिसके बाद गुरुवार सुबह उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। धनेंद्र कुमार गर्ग 1967 बैच के हरियाणा कैडर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे और विश्व बैंक के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके थे।

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रात करीब 11.20 बजे हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, रात करीब 23:18 बजे हौज खास के R-15 मकान में आग लगने की सूचना पीसीआर (PCR) को मिली। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं। स्थानीय पुलिस और दमकल की दो गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद पीड़ितों को तुरंत पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया।

धुएं के कारण बिगड़ी तबीयत

शुरुआती जांच में पता चला है कि यह मकान रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार का था। हादसे के वक्त घर में धनेंद्र कुमार, उनकी पत्नी, बेटा और दो कर्मचारी मौजूद थे। आग लगने के बाद घर में भयंकर धुआं फैल गया। पूर्व IAS अधिकारी के शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं था, लेकिन अत्यधिक धुएं के कारण वे बेहोश हो गए थे।

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इलाज के दौरान तोड़ा दम

धनेंद्र कुमार को अचेत अवस्था में एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं, हादसे के बाद एहतियात के तौर पर उनके बेटे को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, उनका बेटा अभी खतरे से बाहर है और उसका इलाज जारी है।

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AC में ब्लास्ट को माना जा रहा वजह

शुरुआती जांच में आग लगने की वजह एसी (AC) की इनडोर यूनिट में हुए ब्लास्ट को माना जा रहा है। हादसे के बाद जांच टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के पीछे शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए पुलिस ने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से भी घटनास्थल की जांच कराई है। पुलिस ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और इस स्तर पर किसी भी तरह की साजिश की आशंका नहीं है। मामले की जांच जारी है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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