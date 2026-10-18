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बच्चों को EPFO में अफसर बनाने का झांसा दे 40 लाख ठगे, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड SI को ही लगा दिया चूना

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में एक शातिर ठग ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर से उनके बच्चों की ईपीएफओ में अफसर पद पर सरकारी नौकरी लगवाने के बहाने 40 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी भारत सरकार लिखी कार में पीड़ित से मिलने आता था और ईपीएफओ में कमिश्नर बताता था। 

Delhi Police representative image
दिल्ली पुलिस

सरकारी नौकरी के लालच में भोले-भाले आम इंसान ही नहीं कभी-कभी पुलिस के होशियार अफसर भी ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नरेला से सामने आया है। यहां एक शातिर ठग ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर से उनके बच्चों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सेक्शन ऑफिसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 40 लाख रुपये ठग लिए। नरेला पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 67 वर्षीय गोविंद सिंह सिंघोला गांव के रहने वाले हैं। वह दिल्ली पुलिस से एसआई के पद से रिटायर हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में एक जानकार ने ज्ञानेश बावेजा नाम के शख्स से मिलवाया था। ज्ञानेश ने खुद को ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बताया था। आरोपी अक्सर भारत सरकार लिखी कार में पीड़ित से मिलने आता था।

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इस दौरान ज्ञानेश ने 2020 में बताया कि ईपीएफओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली है। वह इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्रमुख है। उसने गोविंद सिंह को बताया कि वह इस पर किसी की भी भर्ती करा सकता है। इसके लिए 20 लाख रुपये के खर्च की बात कही गई। इस पर पीड़ित गोविंद सिंह ने अपने बेटे-बेटी की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 20-20 लाख रुपये आरोपी को दे दिए।

आरोपी ने फॉर्म भरवाया, एडमिट कार्ड भी दिया

पीड़ित ने बताया कि ज्ञानेश ने दोनों बच्चों से फॉर्म भरवाया। फिर रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास अपने एक आदमी को कार में भेजा। यहां पर दोनों बच्चों से ओएमआर शीट पर अंगूठे लगवाए। इसके कुछ दिनों बाद चयन सूची दी, जिसमें पीड़ित के दोनों बच्चों के नाम दर्ज थे। फिर संस्था का पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र देकर जॉइन करने का निर्देश दिया। पीड़ित जब अपने दोनों बच्चों को जॉइन कराने ईपीएफओ के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें अपने साथ ही ठगी का पताा चला।

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क्राइम ब्रांच में दी शिकायत

ठगी की जानकारी होने पर पीड़ित गोविंद सिंह ने ज्ञानेश से अपने रुपये वापस मांगे तो ज्ञानेश ने बहाना बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने नरेला थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके आधार पर जांच की गई और गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ज्ञानेश और उसके गिरोह के खिलाफ क्राइम ब्रांच में भी शिकायत दी गई है। इस गिरोह के शिकार बड़ी संख्या में युवक हैं। अगर पीड़ितों की संख्या बढ़ती है तो मामले की जांच को आर्थिक अपराध शाखा में भेजने पर विचार किया जा सकता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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