बच्चों को EPFO में अफसर बनाने का झांसा दे 40 लाख ठगे, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड SI को ही लगा दिया चूना

दिल्ली में एक शातिर ठग ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर से उनके बच्चों की ईपीएफओ में अफसर पद पर सरकारी नौकरी लगवाने के बहाने 40 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी भारत सरकार लिखी कार में पीड़ित से मिलने आता था और ईपीएफओ में कमिश्नर बताता था।

सरकारी नौकरी के लालच में भोले-भाले आम इंसान ही नहीं कभी-कभी पुलिस के होशियार अफसर भी ठगी का शिकार बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के नरेला से सामने आया है। यहां एक शातिर ठग ने दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर से उनके बच्चों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सेक्शन ऑफिसर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 40 लाख रुपये ठग लिए। नरेला पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर गुरुवार को एफआईआर दर्ज कर इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 67 वर्षीय गोविंद सिंह सिंघोला गांव के रहने वाले हैं। वह दिल्ली पुलिस से एसआई के पद से रिटायर हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष 2019 में एक जानकार ने ज्ञानेश बावेजा नाम के शख्स से मिलवाया था। ज्ञानेश ने खुद को ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बताया था। आरोपी अक्सर भारत सरकार लिखी कार में पीड़ित से मिलने आता था।

इस दौरान ज्ञानेश ने 2020 में बताया कि ईपीएफओ में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर भर्ती निकली है। वह इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का प्रमुख है। उसने गोविंद सिंह को बताया कि वह इस पर किसी की भी भर्ती करा सकता है। इसके लिए 20 लाख रुपये के खर्च की बात कही गई। इस पर पीड़ित गोविंद सिंह ने अपने बेटे-बेटी की सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 20-20 लाख रुपये आरोपी को दे दिए।

आरोपी ने फॉर्म भरवाया, एडमिट कार्ड भी दिया पीड़ित ने बताया कि ज्ञानेश ने दोनों बच्चों से फॉर्म भरवाया। फिर रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास अपने एक आदमी को कार में भेजा। यहां पर दोनों बच्चों से ओएमआर शीट पर अंगूठे लगवाए। इसके कुछ दिनों बाद चयन सूची दी, जिसमें पीड़ित के दोनों बच्चों के नाम दर्ज थे। फिर संस्था का पहचान पत्र और नियुक्ति पत्र देकर जॉइन करने का निर्देश दिया। पीड़ित जब अपने दोनों बच्चों को जॉइन कराने ईपीएफओ के ऑफिस पहुंचे तो उन्हें अपने साथ ही ठगी का पताा चला।