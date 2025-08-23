Restaurants already charging more on MRP, Then why levying service charges: Delhi High Court रेस्टोरेंट्स पहले ही MRP से ज्यादा पैसे ले रहे, फिर सर्विस चार्ज क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, Ncr Hindi News - Hindustan
रेस्टोरेंट्स पहले ही MRP से ज्यादा पैसे ले रहे, फिर सर्विस चार्ज क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा

रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रेस्टोरेंट एसोसिएशन से पूछा कि जब आप पहले से ही अनुभव के नाम पर एमआरपी पर ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो फिर सर्विस चार्ज क्यों लगा रहे हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 08:18 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रेस्टोरेंट एसोसिएशन से पूछा कि जब आप पहले से ही अनुभव के नाम पर एमआरपी पर ज्यादा पैसे ले रहे हैं तो फिर सर्विस चार्ज क्यों लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से यह सवाल किया, जिन्होंने सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था।

मार्च में दिए आदेश में कहा गया था कि रेस्टोरेंट्स छिपे हुए और जबर्दस्ती तरीके से खाने के बिल पर अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते, यह जनहित के खिलाफ हैं।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को कहा कि रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से तीन तरह चार्ज ले रहे हैं। बेचे गए खाद्य सामग्री, एसी की सुविधा और खाना परोसने के नाम पर चार्ज वसूले जा रहे हैं। बेंच ने कहा कि मालिक अपने रेस्टोरेंट में आने वाले व्यक्ति को मिलने वाले अनुभव के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। इसके बाद दी गई सेवा के लिए भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं।

इससे पहले बेंच ने 28 मार्च को दिए गए आदेश में कहा था कि सर्विस चार्ज वसूलना उपभोक्ताओं के लिए दोहरी मार है, जिन्हें सर्विस टैक्स के अलावा जीएसटी भी देना पड़ता है। हाईकोर्ट ने उपभोक्ता शिकायतों और रेस्टोरेंट्स के बिलों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास हैं कि सर्विस चार्ज मनमाने ढंग से वसूला जा रहा है। इसे जबर्दस्ती लागू किया जा रहा है, ऐसे में कोर्ट मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकता।

कोर्ट ने पानी की बोतल का उदाहरण दिया

बेंच ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया व फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वकील से एक उदाहरण के जरिये पूछा कि जब रेस्टोरेंट 20 रुपये की पानी की बोतल के लिए 100 रुपये ले रहे हैं तो ग्राहक को उनकी सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क क्यों देना होगा।