फिर तो IT रिटर्न भी नहीं भरना चाहिए; संघ के रजिस्ट्रेशन मुद्दे पर भागवत के जवाब से भड़के कांग्रेस नेता, बताया हास्यास्पद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चूंकि संघ सरकार से किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं लेता है, इसलिए उसे पंजीयन के साथ ही लेखा-जोखा देने की भी जरूरत नहीं है।
देश में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा गर्माया हुआ है। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक पत्र लिखकर RSS से अपना पंजीकरण कराते हुए अपनी कानूनी स्थिति, वित्तीय स्थिति, आय, खर्च और संपत्ति के स्रोत का खुलासा करने को कहा। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खड़गे की इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 'जिस तरह हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, कई चीजें पंजीकृत नहीं हैं, उसी तरह उनके संगठन को भी किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा जिन्हें सरकारी धन की जरूरत होती है, उन्हें पंजीकरण कराना पड़ता है।' संघ प्रमुख के इसी जवाब को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने उन पर निशाना साधा है। भागवत के जवाब को हास्यास्पद बताते हुए उन्होंने कहा कि फिर तो देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए।
इस बारे में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद ने लिखा, 'मोहन भागवत जी ने प्रियांक खड़गे जी के आरोपों का जो जवाब दिया है, वह हास्यास्पद है। भागवत जी का कहना है कि RSS सरकार से पैसा नहीं लेता, इसलिए उसे न तो पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की आवश्यकता है और न ही लेखा-जोखा देने की।'
'फिर तो IT रिटर्न भी दाखिल नहीं करना चाहिए'
इसी का जवाब देते हुए उदित राज ने आगे कहा, 'देश में बहुत सारे ट्रस्ट और सोसाइटियां हैं जो सरकार से कोई फंड नहीं लेते। फिर उन सभी के लिए पंजीकरण अनिवार्य क्यों है? FCRA (फॉरेन कंट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट, 2010) की आवश्यकता क्यों है? आयकर अधिनियम के तहत 12A और 80G की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।'
उदित राज ने आगे कहा कि 'हजारों सोसाइटियां और ट्रस्ट विदेशों से फंड लेते हैं। उनका भारत सरकार से कोई प्रत्यक्ष लेना-देना नहीं होता, फिर भी उनकी जांच-पड़ताल क्यों की जाती है?' इसके बाद संघ प्रमुख पर करारा हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता ने लिखा, 'यदि इनमें थोड़ी भी नैतिकता हो, तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। कानून तो इनके लिए पैर की जूती बन गया है। कोई इनका क्या बिगाड़ लेगा?'
प्रियांक खड़गे ने संघ प्रमुख को लिखा था पत्र
बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 जून सोमवार को उस वक्त हुई थी, जब कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर उनसे अपना पंजीयन कराने तथा संगठन की कानूनी स्थिति, वित्तीय स्थिति, सम्पतियों और खर्च की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था। उन्होंने कहा कि 'कोई भी संगठन चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, एक संवैधानिक लोकतंत्र में जांच से परे नहीं रह सकता।' उन्होंने कहा था कि आरएसएस को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए।
RSS से अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा
खड़गे ने आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखा था और उसी में आरएसएस की संगठनात्मक स्थिति के बारे में कानूनी स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था। प्रियांक खरगे ने भागवत को लिखा अपना पत्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि 'जिस संगठन का देश-विदेश में 60,000 से अधिक शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक होने का दावा है, उसे पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन भी करना चाहिए।'
'RSS यूं दे सकता है भारत को सबसे अच्छा सम्मान'
प्रियांक ने आरएसएस से कहा कि 'वह अपने शताब्दी वर्ष का इस्तेमाल सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान के नजरिए से आत्म-मंथन करने के लिए करे।' उन्होंने कहा, 'वह अपने 100वें साल में भारत को जो सबसे अच्छा सम्मान दे सकता है, वह यह होगा कि वह अपना पंजीकरण कराए, अपनी गतिविधियों और आर्थिक लेन-देन की जानकारी दे, सभी लागू टैक्स चुकाए और भारतीय कानून के दायरे में रहकर एक पारदर्शी और जवाबदेह संगठन के तौर पर काम करे।'
हम खुले में काम करते हैं: संघ
जवाब में भागवत ने आरएसएस के गोपनीयता में काम करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संगठन की गतिविधियां खुले तौर पर संचालित होती हैं और जनता के सामने हैं। उन्होंने कहा, 'हम छिपे हुए नहीं हैं। हम खुले मैदानों में काम करते हैं। हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। हमारे स्वयंसेवक लोगों के बीच रहते हैं और हमारे कार्यक्रम सभी को दिखाई देते हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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