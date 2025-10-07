GDA के जर्जर मकानों में रहने वालों को फ्लैट मिलेंगे, किन लोगों को फायदा
जीडीए ने तुलसी निकेतन योजना के पुनर्विकास को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी है। जीडीए और एनबीसीसी के बीच इस हफ्ते समझौता पत्र भी साइन हो सकता है, जिसके बाद वहां के जर्जर मकानों में रहने वाले लोगों को जल्द नए फ्लैट मिल सकेंगे।
जीडीए वर्ष 1989-90 में 7.83 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तुलसी निकेतन योजना लाया था, जिसमें 2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआईजी बनाए गए। कुल 2,292 मकानों में 60 दुकान भी संचालित हैं। यहां 20 हजार से अधिक आबादी रहती हैं। मकानों की हालत काफी खराब होने के कारण कई बार हुए हादसों में लोगों के घायल होने की घटनाएं भी सामने आईं हैं।
इस समस्या को दूर करने के लिए प्राधिकरण ने यहां बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना तैयार की है। इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में भी स्वीकृत हो चुका है। इसके बाद प्राधिकरण ने यहां के 2292 फ्लैट और 60 दुकानों का सर्वे भी कर लिया है। पिछले दिनों जीडीए को यहां बहुमंजिला इमारत का प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए एनबीसीसी के अधिकारियों ने प्रजेंटेशन भी दिया था। अब प्राधिकरण इस हफ्ते एनबीसीसी से समझौता पत्र (एमओयू) साइन कर सकता है। इसके बाद वह इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करेगा।
दो चरण में होगा काम
एनबीसीसी इस प्रोजेक्ट पर दो चरणों में काम करेगा। अधिकारी बताते हैं कि एमओयू साइन होने के बाद पहले चरण में एनबीसीसी इंडिया अगले आठ हफ्तों के भीतर जीडीए को एक शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें देखा जाएगा कि यह प्रोजेक्ट कैसे और कितनी आसानी से तैयार किया जा सकता है। दूसरे चरण पहली रिपोर्ट के बाद काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर तैयार होगा।
सभी को फ्लैट देने की कवायद
जीडीए उपाध्यक्ष ने साफ कहा है कि इस योजना का मकसद कमाई करना बिल्कुल नहीं है। यह प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के उस विजन पर आधारित है, जिसका लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण नहीं चाहेगा कि योजना में रह रहे किसी भी परिवार को बेघर किया जाए। पुराने लोगों को ही आधुनिक सुविधाओं वाले रहने लायक नए आवास दिए जाएंगे।
जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने कहा कि तुलसी निकेतन योजना के फ्लैट जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इनका री डवलपमेंट किया जाएगा। इसके तहत यहां रहने वालों का सर्वे किया गया है। उम्मीद है कि एनबीसीसी के साथ जल्द समझौता पत्र पर सहमति बन सकेगी।