DDA से फ्लैट खरीदने वाले लोग नहीं कर पाएंगे निर्माण से जुडी कोई शिकायत, शर्त बनी चर्चा का विषय

संक्षेप: इसी महीने की शुरुआत में डीडीए ने ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत 1.78 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले 1,026 प्रीमियम 2-BHK फ्लैटों को बनाने की घोषणा की थी। अपार्टमेंट निर्माण का काम जुलाई 2026 तक पूरा होना है।

Tue, 28 Oct 2025 12:45 AMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूर्वी दिल्ली में बन रहे अपने प्रीमियम आवासीय प्रोजेक्ट 'टावरिंग हाइट्स' के लिए एक ऐसी अजीबोगरीब शर्त रखी है कि जिसे पढ़कर यहां फ्लैट लेने वाले लोग सोच में पड़ गए हैं, साथ ही यह शर्त लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के विवरण में दी गई जानकारी में बताया गया है कि आवंटी फ्लैट मिलने के बाद अपने फ्लैटों में किसी भी प्रकार की खराबी की शिकायत नहीं कर सकेंगे। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में डीडीए ने ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत 1.78 करोड़ रुपए से शुरू होने वाले 1,026 प्रीमियम 2-BHK फ्लैटों को बनाने की घोषणा की थी। अपार्टमेंट निर्माण का काम जुलाई 2026 तक पूरा होना है।

खास बात यह है कि इस टाऊनशिप में बनने वाले फ्लैटों की कीमत पौने दो करोड़ से लेकर करीब सवा तीन करोड़ रुपए तक रखी गई है। योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध इसके ब्रोशर की धारा 18.4 में कहा गया है, 'डीडीए फ्लैट की कीमत, उसकी डिजाइन, प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या किसी अन्य खराबी के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार नहीं करेगा।' हालांकि इस धारा की विषय-वस्तु को लेकर फिलहाल डीडीए की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

ब्रोशर में कहा गया है कि आवंटियों को DDA (आवास संपदा प्रबंधन एवं निपटान) विनियम, 1968 के विनियम 19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करने या कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही ब्रोशर में यह भी कहा गया है कि आवंटियों को डीडीए (आवास संपदा प्रबंधन एवं निपटान) विनियम-1968 के नियम-19 में परिभाषित संपत्ति की परिस्थितियों के संबंध में कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन करने अथवा कोई शिकायत करने की अनुमति नहीं होगी।

इसकी प्लानिंग में बताया गया है कि, 'करीब 30 हेक्टेयर में फैले पूर्वी दिल्ली हब को एक विश्वस्तरीय मिश्रित उपयोग वाले शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें एक वाइब्रेंट, पैदल चलने योग्य शहरी वातावरण के भीतर आवासीय, वाणिज्यिक और नागरिक स्थानों को एकीकृत किया जाएगा। योजना के अनुसार यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे ऊंची इमारत होगी, जिसकी 48 मंज़िले होंगी और जिसकी ऊंचाई 155 मीटर होगी।'

इस प्रोजेक्ट के लिए होने वाली ई-नीलामी में फ्लैटों का बेस प्राइज (आधार आरक्षित मूल्य) 1.78 करोड़ रुपए से 3.09 करोड़ रुपए तक रखा गया है, और प्लिंथ क्षेत्र 142 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर तक है। नीलामी 1 दिसंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर को समाप्त होने की उम्मीद है। सफल बोलीदाताओं को फ्लैट की लागत का 75 प्रतिशत जमा करना होगा, शेष 25 प्रतिशत राशि जुलाई 2026 तक देय होगी। इसी समय फ्लैट का कब्जा भी मिलने की उम्मीद है।

अजीबोगरीब बात यह है कि उत्तरी दिल्ली में स्थित डीडीए के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स, जो कि एक प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट था, को ध्वस्त करके उसका पुनर्निर्माण किया जाना है। क्योंकि इस अपार्टमेंट की इमारतों में निर्माण के कुछ साल बाद ही भयानक कमजोरियां उजागर हो गई थीं, इन इमारतों का निर्माण साल 2007 और 2009 के बीच हुआ था और 2011-12 तक इनका पूरा आवंटन हो गया था। तब से इन इमारतों की हालत बहुत खराब हो गई, जिसके बाद अब उन्हें गिराने का फैसला लिया जा चुका है। और इसी अनुभव से बचने के लिए डीडीए ने अपने नए प्रीमियम प्रोजेक्ट में वह अजीबोगरीब शर्त रखी है।

