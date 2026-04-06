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संपत्तियों के फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पर असर पड़ने से लोग परेशान, जल्द शुरू कराने की मांग

Apr 06, 2026 10:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानव
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दिल्ली में लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड संपत्तियों में परिवर्तित करने के कार्य तीन महीने से अधिक समय से प्रभावित है। इसे लेकर दिल्ली के विभिन्न नागरिकों, प्रॉपर्टी डीलरों ने कई तरह की परेशानियों के बारे में बताया।

संपत्तियों के फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पर असर पड़ने से लोग परेशान, जल्द शुरू कराने की मांग

दिल्ली में लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड संपत्तियों में परिवर्तित करने के कार्य तीन महीने से अधिक समय से प्रभावित है। इसे लेकर दिल्ली के विभिन्न नागरिकों, प्रॉपर्टी डीलरों ने कई तरह की परेशानियों के बारे में बताया। लोगों के अनुसार मौजूदा समय में इस मामले को लेकर कोई स्पष्टता बताई नहीं जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से दिल्ली में लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड संपत्तियों को परिवर्तित करने का कार्य संचालित किया जाता है। लेकिन इस पर अभी रोक है। इस संबंध में डीडीए अधिकारियों ने कहा कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्तमान नीति की समीक्षा की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि संपत्ति की परिवर्तन (कन्वर्जन) दरों को उचित बनाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।

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इस संबंध में नागरिकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि नागरिकों के लिए उचित कदम उठाए हुए इस प्रक्रिया को तुरंत फिर से शुरू किया जाए। जिस भी तरह की नीति पर समीक्षा की जा रही है। उसकी तिथि के बारे में दिल्ली के लोगों को स्पष्ट जानकारी दें।

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परिवर्तन शुल्क बढ़ने की संभावना जताई गई

दिल्ली के विभिन्न प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई नागरिक व संपत्तियों के खरीदार इस विषय को लेकर लगातार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। लीजहोल्ड संपत्तियों के फ्रीहोल्ड प्रक्रिया पर असर पड़ने के बाद से लोगों की दिक्कतें सामने आ रही हैं। संपत्ति के फ्रीहोल्ड कराने के बिना संपत्ति बेचना व उस पर बैंक से लोन लेना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त तय समय अवधि पर संपत्ति को फ्रीहोल्ड कराने के लिए परिवर्तन (कन्वर्जन) शुल्क जमा न कराने पर हर साल पेनल्टी भी बढ़ती है। अब इन सब कारणों से उम्मीद की जा रही है कि परिवर्तन शुल्क बढ़ने की संभावना है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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