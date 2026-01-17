दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल, अगले तीन इन रूटों से बचकर निकलें

संक्षेप: रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट और सी-हेक्सागन तक फैले कर्तव्य पथ पर होगी। सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा।

दिल्ली पुलिस ने रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल को देखते हुए राजधानी में कई प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसका असर ट्रैफिक पर देखने को मिल सकता है। दरअसल 17, 19, 20 और 21 जनवरी को कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल होगी। जाम से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने वैकल्पिक रूट्स की भी जानकारी दी है। परेड रिहर्सल विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट और सी-हेक्सागन तक फैले कर्तव्य पथ पर होगी। सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा।

इस दौरान, कर्तव्य पथ पर स्थित प्रमुख चौराहे, जिनमें रफी मार्ग, जनपथ, मान सिंह रोड और सी-हेक्सागन बंद रहेंगे। वहीं विजय चौक से इंडिया गेट तक का मार्ग भी आम यातायात के लिए बंद रहेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस दौरान इन रूट्स पर ट्रैफिक स्लो सकता है या फि जाम की स्थिति बन सकती है।

उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा वाहन चालकों से कहा गया है कि वे ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही जाम की स्थिति को देखते हुए पहले से ही ट्रैवल रूट प्लान कर लें। उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों को पुलिस ने सराय काले खां और आईपी फ्लाईओवर होते हुए राजघाट की ओर जाने वाले रिंग रोड का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। वहीं एक अन्य विकल्प मथुरा रोड और भैरों रोड होते हुए लाजपत राय मार्ग है, जो वापस रिंग रोड से जुड़ता है।

इनके अलावा वाहन चालक अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग और कौटिल्य मार्ग से होते हुए सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट और बाबा खड़क सिंह मार्ग की ओर भी जा सकते हैं।

पूर्व-पश्चिम दिल्ली जाने वाले ध्यान दें! वहीं पूर्वी-पश्चिम दिल्ली जाने वाले भैरों रोड और मथुरा रोड होते हुए रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सुब्रमण्यम भारती मार्ग, राजेश पायलट मार्ग और पृथ्वी राज रोड से जुड़ता है। सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग और अपर रिज रोड भी भी वैकल्पिक मार्ग हैं। इनके अलावा वाहन चालक आईएसबीटी, चांदगी राम अखाड़ा और मॉल रोड होते हुए रिंग रोड से आजादपुर की ओर भी जा सकते हैं।