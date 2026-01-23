गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, दिल्ली के इन रास्तों से रहें दूर, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी
राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड समारोह की तैयारियों के तहत शुक्रवार को होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण सेंट्रल दिल्ली क्षेत्र में व्यापक यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे रिहर्सल के दौरान वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और घर से अतिरिक्त समय लेकर निकलें, ताकि अनावश्यक जाम और देरी से बचा जा सके।
ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, 22 जनवरी की देर रात से 23 जनवरी को रिहर्सल समाप्त होने तक कर्तव्यपथ और उससे जुड़े कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से कर्तव्यपथ की ओर यातायात की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सी-हेक्सागन इंडिया गेट पर भी 23 जनवरी सुबह 9:15 बजे से परेड रिहर्सल समाप्ति तक कर्तव्यपथ की दिशा में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
छह मेट्रो स्टेशनों के गेट रहेंगे बंद
गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 23 और 26 जनवरी को दिल्ली मेट्रो के छह स्टेशनों के कुछ गेट बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अनुसार केंद्रीय सचिवालय स्टेशन के गेट नंबर तीन व चार, उद्योग भवन स्टेशन का गेट नंबर एक, लाल किला स्टेशन के गेट नंबर तीन व चार, जामा मस्जिद स्टेशन के गेट नंबर तीन और चार, दिल्ली गेट स्टेशन के गेट नंबर एक, गेट नंबर चार व गेट नंबर पांच बंद रहेंगे। वहीं आईटीओ स्टेशन के गेट नंबर तीन, चार व छह बंद रहेंगे। इन स्टेशनों के अन्य गेट यात्रियों के आवागमन के लिए खुले रहेंगे।
वाहन चालक इन रास्तों का इस्तेमाल करें
उत्तर और दक्षिण दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालक रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, आईपी फ्लाईओवर और राजघाट होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं मदरसा से लोधी रोड टी-पॉइंट, अरबिंदो मार्ग, एम्स चौक, धौला कुंआ और वंदे मातरम मार्ग को भी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर सुझाया गया है। पूर्वी से पश्चिमी दिल्ली जाने वाले वाहन रिंग रोड, भैरों रोड, मथुरा रोड, लोधी रोड, अरबिंदो मार्ग और शंकर रोड का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी फ्लाईओवर और फैज रोड भी खुले रहेंगे।