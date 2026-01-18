Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsRepublic Day 2026 What is open and what is closed in Delhi on January 26
गणतंत्र दिवस: स्कूल, दफ्तर, मेट्रो… दिल्ली में 26 जनवरी को क्या खुला और क्या बंद?

गणतंत्र दिवस: स्कूल, दफ्तर, मेट्रो… दिल्ली में 26 जनवरी को क्या खुला और क्या बंद?

संक्षेप:

Jan 18, 2026 03:17 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देश के 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होगा। वहीं ‘बीटिंग द रिट्रीट’ समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर होगा। दिल्ली में 26 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। ऐसे में इस दिन दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद रहेगा आइए इसबारे में जान लेते हैं।

क्या बंद रहेगा?

राजधानी के सभी स्कूल और कॉलेज सार्वजनिक अवकाश के चलते बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालय और विभाग भी बंद रहेंगे। इस दिन बैंक बंद रहेंगे और ज्यादात्तर डाकघर भी बंद रहेंगे।

क्या खुला रहेगा?

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से चालू रहेगा और शहरभर में बसें और टैक्सी सर्विस भी सामान्य रूप से संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं भी नियमित रूप से चलने की उम्मीद है। अस्पताल, क्लीनिक और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं भी आम दिनों की तरह ही जारी रहेंगी।

3 बजे सुबह शुरू होगी मेट्रो सेवा?

बीते साल गणतंत्र दिवस के दिन मेट्रो की सेवाएं सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दी गई थी ऐसे में उम्मीद है कि इसबार भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में डीएमआरसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। साल 2024 में आयोजित गणतंत्र दिवस के दिन मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू कर दी गई थी।

राष्ट्रपति भवन बंद

आगामी गणतंत्र दिवस और बीटिंग द रिट्रीट समारोह के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन 21 से 29 जनवरी तक आम लोगों के लिए बंद है। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो 'स्वतंत्रता का मंत्र-वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र-आत्मनिर्भर भारत' थीम पर आधारित होंगी।

