गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट, टॉर्च-टिफिन और खिलौनों से IED ब्लास्ट की साजिश

गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट, टॉर्च-टिफिन और खिलौनों से IED ब्लास्ट की साजिश

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने टॉर्च और खिलौनों के जरिए IED ब्लास्ट का खुफिया अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद दिल्ली समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में 'कोड 26-26' के तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Jan 23, 2026 06:11 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को लेकर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को नए खुफिया अलर्ट मिले हैं। खुफिया इकाइयों के इनपुट के मुताबिक, आतंकी अब टॉर्च, टिफिन और खिलौनों से आइईडी ब्लास्ट की साजिश रचने की तैयारी में हैं।

सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे अलर्ट

खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी फर्जी पहचान पत्र, फर्जी पास और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी का इस्तेमाल कर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह के तीन अलग-अलग खुफिया अलर्ट मिले चुके हैं। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था में विशेष चौकसी बरती जा रही है।

गणतंत्र दिवस पर अराजकता फैलाने की योजना

इससे पहले खुफिया इनपुट में कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के दौरान प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन और बांग्लादेश स्थित कुछ आतंकी संगठन नई दिल्ली और अन्य शहरों में गड़बड़ी फैलाने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद दिल्ली और उत्तर भारत के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई।

वहीं, एक अन्य इनपुट में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की साजिश का खुलासा हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की तैयारी थी। इसे ‘कोड 26-26’ नाम दिया गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

सीसीटीवी, चौकियों की संख्या बढ़ाई गई

आइईडी ब्लास्ट का खतरा सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस सहित सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकन्नी हैं। सुरक्षा के हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। एजेंसियों की ओर से सीसीटीवी और चौकियों की संख्या बढ़ाई गई है। गणतंत्र दिवस के समारोह के दौन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित की गई है।

