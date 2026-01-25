Hindustan Hindi News
AI स्मार्ट ग्लास, CCTV कैमरे और मल्टीलेयर सुरक्षा घेरा; दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर क्या तैयारी

AI स्मार्ट ग्लास, CCTV कैमरे और मल्टीलेयर सुरक्षा घेरा; दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर क्या तैयारी

संक्षेप:

गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। रविवार से ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने गश्त और वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है।

Jan 25, 2026 07:27 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गणतंत्र दिवस 2026 को लेकर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। रविवार से ही दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने गश्त और वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है। संदिग्ध गतिविधियों और सामानों की निगरानी के लिए दिल्ली के सभी प्रवेश और निकास द्वारों पर कई चेकप्वाइंट बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, इन उपायों का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और समारोह को सुरक्षित संपन्न कराना है।

इस साल सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है। दिल्ली पुलिस पहली बार परेड मार्ग पर तैनात चुनिंदा अधिकारियों के लिए AI-इनेबल्ड स्मार्ट ग्लास (चश्मे) और उन्नत फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) का इस्तेमाल कर रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश कुमार महाला ने बताया कि सभी CCTV कैमरों को वीडियो एनालिटिक्स से लैस किया गया है, जिससे भीड़ में संदिग्धों की पहचान करना आसान होगा। यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस ऐसी 'वियरेबल टेक्नोलॉजी' का उपयोग कर रही है।

कर्तव्य पथ और उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए मल्टीलेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। यहां दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी भारी तैनाती की गई है। हवाई खतरों से निपटने के लिए एंटी-ड्रोन यूनिट्स और ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, एहतियाती कदम उठाते हुए पुलिस होटलों, गेस्ट हाउसों और किरायेदारों का सत्यापन अभियान चला रही है। साथ ही, रसायनों और दवाओं की दुकानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी खतरनाक पदार्थ के अवैध भंडारण को रोका जा सके।

