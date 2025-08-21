बार-बार दिल्ली के स्कूलों को मिल रही बम से उड़ाने की धमकी, डर के साये में जी रहे बच्चे

दिल्ली के स्कूलों में आए दिन बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आनन-फानन में स्कूलों को खाली कराया जाता है। हालांकि सुरक्षा टीमें तुरंत जांच में जुट जाती हैं। लेकिन इससे बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ रहा है।

राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि, अधिकांश स्कूलों में बाद में कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन अभिभावकों और बच्चों के मन में डर गहराता जा रहा है।

अभिभावकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है। बम की धमकी भरे फर्जी ई-मेल बच्चों की पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं। अचानक क्लास से बाहर निकालना और अभिभावकों का भागदौड़ करना तनावपूर्ण माहौल बना देता है।

स्कूल प्रबंधन की परेशानी द्वारका स्थित आटीएल स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. सुधा आचार्य ने बताया कि उन्हें भी धमकी भरा ई-मेल मिला, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया और कक्षाएं सामान्य रूप से चलीं। उन्होंने कहा कि इस बार किसी अभिभावक ने घबराकर फोन नहीं किया। सब सहयोग कर रहे हैं। एक अन्य स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि चाहे धमकी झूठी ही क्यों न हो, पुलिस और डॉग स्क्वाड के पहुंचने से कैंपस का माहौल बिगड़ जाता है और पढ़ाई बाधित होती है। धमकी की ई-मेल से बच्चों की पढ़ाई और मनोबल प्रभावित हो रहा है।

‘पैटर्न समझना जरूरी’ दिल्ली अभिभावक संघ की अध्यक्ष अपराजिता गौतम ने कहा कि यह धमकियां अकसर परीक्षाओं के समय आती हैं, हो सकता है कि इसके पीछे बच्चों की भूमिका हो। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि किसी छात्र का नाम सामने आता है तो पहचान गोपनीय रखकर उसकी काउंसलिंग कराई जाए।