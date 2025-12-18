राम सुतार नहीं रहे, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को भी दिया था आकार

संक्षेप: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के शिल्पकार पद्म भूषण राम सुतार का 100 वर्ष की आयु में नोएडा में निधन हो गया है, जिससे कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

देश के महान मूर्तिकार राम वंजी सुतार, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' को आकार दिया, अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद कल देर रात नोएडा के सेक्टर-19 स्थित उनके निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 100 वर्ष के थे। आज उनका अंतिम संस्कार सेक्टर-94 में किया जाएगा।

लंबी बीमारी के बाद निधन कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे पद्म भूषण से सम्मानित राम सुतार ने नोएडा में अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। उनके निधन से कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे अनिल सुतार, जो खुद एक कुशल शिल्पकार हैं, ने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है।