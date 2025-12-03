Hindustan Hindi News
अरावली से 10 दिन में हटा लें मोबाइल टावर, 12 कंपनियों को भेजा गया नोटिस

संक्षेप:

वन विभाग ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए मोबाइल टावर लगाने वाली टेलिकॉम कंपनियों को बुधवार को 12 नोटिस जारी किए हैं और 10 दिनों में मोबाइल टावरों को हटाने के आदेश दिए हैं।

Wed, 3 Dec 2025 04:42 PMSudhir Jha हिन्दुस्तान, अभिषेक शर्मा, फरीदाबाद
हरियाणा के वन विभाग ने अब अरावली में लगे मोबाइल टावरों के खिलाफ सख्ती अपनाना शुरू कर दी है। इसके तहत वन विभाग ने पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम का हवाला देते हुए मोबाइल टावर लगाने वाली टेलिकॉम कंपनियों को बुधवार को 12 नोटिस जारी किए हैं और 10 दिनों में मोबाइल टावरों को हटाने के आदेश दिए हैं।

जिला वन अधिकारी सुरेंदर डांगी ने कहा कि 12 मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस जारी किया है। इसमें वोडाफोन, एयरटेल और जियो शामिल हैं। इन्हें 10 दिनों में टावर हटाने का नोटिस दिया गया है। यह पीएलपीए का उल्लंघन हैं। यदि मोबाइल टावर नहीं हटाते हैं, तो वन विभाग इन्हें जबरन हटाएगा।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में अरावली में बने फार्म हाउस सहित अन्य निर्माणों को हटाने के आदेश दिए थे। इसके तहत वन विभाग ने नगर निगम के सहयोग से जून और जुलाई में बड़े स्तर पर तोडफोड़ की कार्रवाई की थी। वन विभाग ने दो महीने तक चली कार्रवाई के दौरान 261.06 एकड़ जमीन में 88 स्थानों पर बने 241 निर्माणों को गिराया था। इनमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, मैरिज गार्डन सहित अन्य निर्माण शामिल थे।

तोड़फोड़ का मामला उस समय अधिक गर्माया था, जब वन विभाग की टीम अनंगपुर गांव में पहुंची थी। यहां पर तोड़फोड़ दस्ते को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। इसके अलावा पत्थरबाजी भी हुई थी। उस समय सूरजकुंड थाने में करीब 11 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ था। मामले के तूल पकड़ने के बाद अगस्त में सीईसी ने भी मौका मुआयना किया था और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

उस रिपोर्ट में 780.26 एकड़ वन विभाग की जमीन पर कब्जा बताया था। अकेले अनंगपुर में 286 एकड़ जमीन पर 5948, अनखीर में लगभग 250 एकड़ जमीन पर 339 निर्माण, लक्कड़पुर में लगभग 197 एकड़ जमीन पर 313 और मेवला महाराजपुर में 46 एकड़ में 193 निर्माण पाए गए थे। सीईसी द्वारा सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के बाद बड़े स्तर पर तोड़फोड़ नहीं हुई। वन विभाग की टीम लगातार उन सभी अवैध निर्माणों पर नजर बनाए हुए हैं, जो तोड़े गए थे। ताकि वहां पर दोबारा से निर्माण न हो सकें। वन विभाग की टीम ने एक सप्ताह पूर्व दोबारा से निर्माण करवा रहे बैंक्वेट हॉल को तोड़ा और गहरे गड्ढे खोद दिए थे। ताकि वाहनों मानवों की आवाजाही बंद हो सकें।

तोड़फोड़ के बाद दिखने लगे जंगली पशु

अरावली में वन विभाग की कार्रवाई के बाद मानवों की आवाजाही कम हुई है। इसके परिणाम स्वरूप एक बार फिर से जंगली जानवर अरावली में दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर हिरन विचरण करते हुए वीडियो वायरल भी हुए हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी कहते हैं कि तोडफोड़ के बाद जंगली जानवर दिखाई देने लगे हैं।

Faridabad News
