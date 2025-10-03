remaining people in faridabad get their September ration in 8 October फरीदाबाद में बाकी रह गए लोगों को सितंबर का राशन कब मिलेगा, आ गई डेट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsremaining people in faridabad get their September ration in 8 October

फरीदाबाद में बाकी रह गए लोगों को सितंबर का राशन कब मिलेगा, आ गई डेट

फरीदाबाद जिले में सितंबर का राशन लेने से वंचित रह गए लोगों के लिए राहत की खबर है। वे अब आठ अक्तूबर तक अपने डिपो से राशन ले सकेंगे। इसे लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 3 Oct 2025 09:07 AM
share Share
Follow Us on
फरीदाबाद में बाकी रह गए लोगों को सितंबर का राशन कब मिलेगा, आ गई डेट

फरीदाबाद जिले में सितंबर का राशन लेने से वंचित रह गए लोगों के लिए राहत की खबर है। वे अब आठ अक्तूबर तक अपने डिपो से राशन ले सकेंगे। इसे लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।

जिले में करीब साढे तीन लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें हर महीने सरकारी डिपो के माध्यम से राशन वितरणकिया जाता है। सितंबर माह में राशन वितरण के दौरान अनेक कार्ड धारक राशन लेने से रह गए।इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

लोगों की बढ़ती समस्या को देखते हुए विभाग ने सितंबर के आवंटित गेहूं, चीनी और फोर्टिफाईड सरसों तेल के वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर आठ अक्तूबर कर दी है।

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अदित्या कौशिक ने कहा कि राशन वितरण की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य जरूरतमंद परिवार सरकारी योजना के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित न रह जाए।

सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के संपर्क सूत्र

● बल्लभगढ़ : 7082546900

● एनआईटी : 9466285499

● ओल्ड फरीदाबाद : 9812092615