Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Explainer: जंतर-मंतर पर लगे अल्लाहु अकबर और जय श्रीराम के नारे… क्या CJP आंदोलन हाईजैक हो गया है?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

कॉकरोच जनता पार्टी और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की मुख्य मांगे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हैं, जबकि जंतर मंतर से सामने आ रही तस्वीरों-वीडियो में धार्मिक नारे, तलवारबाजी बेकाबू होती भीड़, अलग-अलग राजनीतिक दलों की मौजूदगी भी दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है- क्या CJP आंदोलन हाईजैक हो गया है?

जंतर-मंतर पर लगे अल्लाहु अकबर और जय श्रीराम के नारे… क्या CJP आंदोलन हाईजैक हो गया है?

क्या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन हाईजैक हो गया है? ये सवाल इसलिए, क्योंकि जंतर-मंतर और उसके आस-पास मौजूद भीड़ के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जो ऐसा पूछने के लिए मजबूर कर रहे हैं। CJP और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की मुख्य मांगे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हैं, जबकि जंतर मंतर से सामने आ रही तस्वीरों-वीडियो में धार्मिक नारे, तलवारबाजी करते लोग, बेकाबू होती भीड़, अलग-अलग राजनीतिक दलों की मौजूदगी भी दिख रही है। आंदोलन में शामिल लोगों द्वारा पुलिस पर हमले करना भी शामिल है। इन घटनाओं के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया आंदोलन अब धीरे-धीरे पहले जैसा नहीं रह गया है। जानिए किन घटनाओं के सामने आने के कारण ये सवाल उठ रहा है- क्या CJP आंदोलन हाईजैक हो गया है?

  • जंतर-मंतर पर लगाए गए धार्मिक नारे

जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट का एक वीडियो सामने आया है। कहा जा रहा है कि बुधवार रात करीब साढ़े दस बजे लाउडस्पीकर से पहले "मुसलमान जय श्रीराम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते" जैसे नारे लगाए गए। इसके कुछ ही क्षण बाद भीड़ के एक हिस्से से "नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर", "जय श्रीराम" और "भारत माता की जय" के नारे भी गूंजने लगे। कई मिनट तक यह नारेबाजी चलती रही। बड़ी संख्या में मौजूद लोग इस दौरान वीडियो बनाते और नारे लगाते दिखाई दिए।

निहंग सिखो ने की तलवारबाजी; कृपाण-भाले लेकर दिखे

इसी समय जंतर-मंतर से कुछ दूरी पर टॉल्सटॉय मार्ग के पास निहंग सिखों का एक समूह तलवार, कृपाण और भाले लेकर खड़ा दिखाई दिया। कुछ लोग हथियार लहराते नजर आए तो कई फोटो खिंचवाते रहे। वहां मौजूद भीड़ का एक हिस्सा तालियां बजाकर उनका समर्थन करता भी दिखा। ऐसे में पहली बार वहां पहुंचने वाला कोई व्यक्ति शायद यह अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि यह आंदोलन मूल रूप से NEET पेपर लीक और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों को लेकर शुरू हुआ था।

एक वीडियो में युवा निहंग सिख कहता पाया गया- हम शांति से ही लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारे बहन-बेटियों की बात आएगी तो किसी को नहीं छोडेंगे। चाहे ये पुलिस वाले हों चाहें कुछ भी हो। जैसे ये लाठी चला रहे हैं, अगर हम लाठी चलाने पर आ जाएं न तो इन्हा दी मार मार कर…

'संसद चलो' मार्च के बाद बदल गए हालात

दरअसल, 20 जुलाई को 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प के बाद आंदोलन का स्वरूप तेजी से बदल गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोपों के बाद हजारों नए लोग जंतर-मंतर पहुंचने लगे। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी थी, जो पहले आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इससे आंदोलन को नई ऊर्जा तो मिली, लेकिन भीड़ का आकार बढ़ने के साथ उसे नियंत्रित करना भी कठिन होता गया।

वांगचुक के सीजेपी से जुड़ने पर मिली थी दिशा

आंदोलन की शुरुआत से जुड़े लोग बताते हैं कि शुरुआती दिनों में भीड़ काफी बिखरी हुई थी। बाद में जब पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। इसके बाद आंदोलन को एक पहचान और नेतृत्व मिला। वांगचुक के मंच पर रहने तक चर्चा का केंद्र परीक्षा सुधार, पेपर लीक और छात्रों का भविष्य रहा। डॉक्टर उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे और देशभर से छात्र व समर्थक उनसे मिलने पहुंच रहे थे।

वांगचुक के अस्पताल ले जाने पर बदलने लगे हालात

हालांकि, वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद स्थिति बदलती दिखाई देने लगी। मुख्य मंच से आगे बढ़ते ही अब कई छोटे-छोटे समूह अपने-अपने मुद्दों के साथ दिखाई देते हैं। कहीं शिक्षा सुधार की चर्चा होती है तो कहीं धर्म, क्षेत्रीय राजनीति या अन्य राजनीतिक मुद्दों पर बहस चलती नजर आती है। कई लोग ऐसे भी मिले, जिन्होंने स्वीकार किया कि वे सिर्फ इतना बड़ा आंदोलन देखने के लिए वहां पहुंचे हैं।

बुधवार रात कनॉट प्लेस पर पुलिस-प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प

बुधवार रात कनॉट प्लेस में भी एक बड़ा जुलूस निकला, जिसके बारे में पहले से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। बाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पथराव और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, कई जगह यह स्पष्ट नहीं था कि भीड़ का नेतृत्व कौन कर रहा है। पहले जहां CJP के स्वयंसेवक कार्यक्रमों का संचालन और भीड़ को व्यवस्थित करते थे, वहीं अब कई समूह अपने स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह की चिंता जताई। उनका कहना था कि जब किसी शांतिपूर्ण और मुद्दा आधारित आंदोलन में संवाद और नेतृत्व कमजोर पड़ने लगता है, तो बाहरी तत्व उसका फायदा उठा सकते हैं।

मूल मुद्दा पूरी तरह नहीं हुआ गायब, अभी उम्मीद बाकी

हालांकि, इन सबके बीच आंदोलन के मूल मुद्दे पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। अब भी बड़ी संख्या में छात्र जंतर-मंतर पहुंच रहे हैं। मंच से परीक्षा सुधार, पेपर लीक और जवाबदेही की मांग लगातार उठाई जा रही है। लेकिन इन मांगों के साथ अब कई दूसरे मुद्दे भी समानांतर रूप से दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बढ़ती भीड़ के बीच CJP अपने आंदोलन की दिशा और उद्देश्य को पहले की तरह केंद्र में बनाए रख पाएगी, या फिर यह आंदोलन अलग-अलग समूहों और एजेंडों के बीच अपनी मूल पहचान खो देगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Cockroach Janta Party Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।