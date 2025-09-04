Relief news for Delhi, Yamuna water level started falling; but a new problem is arising दिल्ली को जल्द मिलने वाली है राहत, यमुना का जलस्तर गिरने लगा; मगर पैदा हो रही नई समस्या, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली को जल्द मिलने वाली है राहत, यमुना का जलस्तर गिरने लगा; मगर पैदा हो रही नई समस्या

दिल्ली को जल्द मिलने वाली है राहत, यमुना का जलस्तर गिरने लगा; मगर पैदा हो रही नई समस्या

हालांकि आज गुरुवार को राहत के संकेत दिखाई दिए। कई दिनों से बढ़ रही यमुना के जलस्तर में गुरुवार को कमी दिखी। लेकिन, एक नई समस्या मुंह बाए खड़ी दिखाई दे रही है।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 10:02 PM
दिल्ली को जल्द मिलने वाली है राहत, यमुना का जलस्तर गिरने लगा; मगर पैदा हो रही नई समस्या

दिल्ली में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर 207 मीटर का स्तर पार कर गया था। हालांकि आज गुरुवार को राहत के संकेत दिखाई दिए। कई दिनों से बढ़ रही यमुना के जलस्तर में गुरुवार को कमी दिखी। लेकिन, एक नई समस्या मुंह बाए खड़ी दिखाई दे रही है। ये नई समस्या है, वेक्टर जनित बीमारियों का पनपना।

पहले पढ़िए राहत की खबर

राहत की बात यह है कि कई दिनों से बढ़ रही यमुना के जलस्तर में गुरुवार को कमी के संकेत दिखाई दिए। पुराने रेलवे पुल पर नदी का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुँच गया, जो इस मौसम का सबसे ऊँचा स्तर है। कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद, यह धीरे-धीरे कम होने लगा है। शाम 7 बजे तक यह 207.42 मीटर के स्तर पर पहुँच गया। बाढ़ के पूर्वानुमान में कहा गया है कि शुक्रवार सुबह 8 बजे तक जलस्तर 207.30 मीटर तक गिर जाएगा।

वेक्टर जनित बीमारियों का खतरा

बाढ़ से बचाने के लिए जगह-जगह राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं। इन कैंप में बड़ी मात्रा में बाढ़ पीड़ितों को स्थान मुहैया कराया गया था। सामने आया है कि इन शिविर कैंप में वेक्टर जनित बीमारियां बढ़ने की आशंका है। क्योंकि, कई इलाकों में इन कैंप के आस-पास भी पानी भरा हुआ है। इसके चलते खासकर मच्छर से पनपने वाली बीमारियां फैलने का डर सता रहा है।

सड़कें बनीं नाला, घरों में घुसा गंदा पानी

पॉश सिविल लाइंस इलाके में, जहाँ दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास हैं, सड़कें नालों में बदल गईं क्योंकि गंदे पानी ने घरों को डुबो दिया।मयूर विहार फेज़ I और यमुना बाज़ार में बाढ़ का पानी राहत तंबुओं में घुस गया, जिससे पहले से ही जलमग्न घरों से विस्थापित लोगों की परेशानी और बढ़ गई। जहां-जहां गंदा पानी भर गया है, वहां वेक्टर जनित बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ गया है।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में, उस्मानपुर के तीसरे पुश्ते पर कुछ लोग, पालतू जानवर और एक गाय फँसी हुई पाई गईं। एनडीआरएफ ने बचाव कार्य करने से इनकार कर दिया, लेकिन डीडीएमए और बोट क्लब के कर्मचारियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।