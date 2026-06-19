दिल्ली में शुक्रवार को बादलों ने खेली आंखमिचौली, अब रविवार तक रहेगी राहत; विभाग ने जारी किया अलर्ट
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई और शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 143 रिकॉर्ड किया गया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को मौसम शुष्क बना रहा और लोग गर्मी की वजह से परेशान होते हुए दिखाई दिए, इस दौरान शहर का औसत अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा। दिन की शुरुआत यूं तो आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि बाकी पूरे दिन नहीं दिखाई दिए। इस दौरान शहर में दिन भर कहीं पर भी बारिश भी दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते लोग उमस से जूझते दिखे। हालांकि अच्छी बात यह है कि IMD ने शुक्रवार रात को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के रिज इलाके में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। जबकि पालम और अयानगर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो क्रमशः सामान्य से 0.4 डिग्री और 1.0 डिग्री ज्यादा था। इसके बाद लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था। इसके अलावा सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री, गाजियाबाद में 38.4 डिग्री, मयूर विहार में 37.7 डिग्री, पूसा में 37.4 डिग्री, राजघाट में 37.2 डिग्री, गुरुग्राम में 37.1 डिग्री और नजफगढ़ में 37 डिग्री दर्ज किया गया।
अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिन शहर का मौसम सुहावना बने रहे और इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को शहर के ज्यादातर इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। विभाग ने इस दौरान शहर में आंधी-तूफान आने और बिजली कड़कने के साथ 40 से 60 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।
इस दौरान मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में रही और शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 143 दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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