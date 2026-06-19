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दिल्ली में शुक्रवार को बादलों ने खेली आंखमिचौली, अब रविवार तक रहेगी राहत; विभाग ने जारी किया अलर्ट

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि शुक्रवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' यानी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई और शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 143 रिकॉर्ड किया गया।

दिल्ली में शुक्रवार को बादलों ने खेली आंखमिचौली, अब रविवार तक रहेगी राहत; विभाग ने जारी किया अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को मौसम शुष्क बना रहा और लोग गर्मी की वजह से परेशान होते हुए दिखाई दिए, इस दौरान शहर का औसत अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री ज्यादा रहा। दिन की शुरुआत यूं तो आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हुई थी, लेकिन इसके बाद वो ऐसे गायब हुए कि बाकी पूरे दिन नहीं दिखाई दिए। इस दौरान शहर में दिन भर कहीं पर भी बारिश भी दर्ज नहीं की गई, जिसके चलते लोग उमस से जूझते दिखे। हालांकि अच्छी बात यह है कि IMD ने शुक्रवार रात को दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इस दौरान बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के रिज इलाके में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक था। जबकि पालम और अयानगर में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो क्रमशः सामान्य से 0.4 डिग्री और 1.0 डिग्री ज्यादा था। इसके बाद लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक था। इसके अलावा सफदरजंग में अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री, गाजियाबाद में 38.4 डिग्री, मयूर विहार में 37.7 डिग्री, पूसा में 37.4 डिग्री, राजघाट में 37.2 डिग्री, गुरुग्राम में 37.1 डिग्री और नजफगढ़ में 37 डिग्री दर्ज किया गया।

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अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिन शहर का मौसम सुहावना बने रहे और इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार और रविवार को शहर के ज्यादातर इलाकों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। विभाग ने इस दौरान शहर में आंधी-तूफान आने और बिजली कड़कने के साथ 40 से 60 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है।

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इस दौरान मौसम विभाग ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों के लिए आंधी-तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली की हवा की गुणवत्ता 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में रही और शाम को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 143 दर्ज किया गया।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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