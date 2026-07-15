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6 साल से जेल में बंद उमर खालिद को अदालत से मिल गई एक राहत

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अदालत से एक राहत मिल गई है। उमर खालिद अब सप्ताह में दो बार अपने परिवार से वीडियो कॉल के जरिए बात कर पाएगा।

6 साल से जेल में बंद उमर खालिद को अदालत से मिल गई एक राहत

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को राहत देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में दो बार परिवार से वीडियो कॉल (ई-मुलाकात) की अनुमति दे दी है। इससे पहले उनकी यह सुविधा घटाकर एक बार कर दी गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने यह आदेश खालिद की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने कहा कि खालिद पिछले 6 सालों से सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की सुविधा ले रहा था और इस दौरान उसने जेल के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि खालिद को अपनी मां और अन्य परिवार के सदस्यों से बातचीत के लिए सप्ताह में दो बार ई-मुलाकात की अनुमति दी जाती है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने कहा, ‘खालिद 6 साल से इस सुविधा का लाभ ले रहा है और इस दौरान उसने जेल के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए उसे अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से बात करने के लिए सप्ताह में दो ई-मुलाकात की अनुमति दी जाती है।’

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मई में हो गई थी कटौती

खालिद के वकील ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद से उसे हर हफ्ते दो बार ई-मुलाकात की सुविधा मिल रही थी, लेकिन मई 2026 से बिना किसी कारण इसे घटाकर एक बार कर दिया गया, जबकि किसी नियम को नहीं तोड़ा था। वहीं, जेल प्रशासन ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि नियमों के अनुसार खालिद को सप्ताह में केवल एक ही ई-मुलाकात का अधिकार है।

उमर खालिद पर यूएपीए का केस

हालांकि, अदालत ने माना कि खालिद लंबे समय से दो बार ई-मुलाकात की सुविधा ले रहा था और नियमों का पालन किया है, इसलिए फिर से वही सुविधा दी जानी चाहिए। खालिद 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है। इस मामले में उस पर यूएपीए और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज है। खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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