दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को मिली अंतरिम राहत, मां की 'इद्दत' रस्म में होगा शामिल
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख पठान अभी दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने उस पर आरोप तय कर दिए हैं।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपियों में से और दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे छह दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। पिछले छह साल से जेल में बंद शाहरुख पठान ने अपनी मां की इद्दत की रस्मों में शामिल होने और उनकी देखभाल करने के लिए जमानत मांगते हुए याचिका लगाई थी।
बता दें कि कुछ ही दिन पहले शाहरुख के पिता का निधन हो गया था। तब से उसकी मां इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार शोक व एकांत की इस खास अवधि 'इद्दत' का पालन कर रही हैं। शाहरुख पठान अभी दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने उस पर आरोप तय कर दिए हैं।
दो मामलों में तय हुआ शाहरुख के खिलाफ आरोप
जिन दो मामलों में शाहरुख के खिलाफ आरोप तय हुए हैं, उनमें से सबसे हाई-प्रोफाइल मामला वही है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानी थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद-मौजपुर इलाके में भड़की हिंसा के दौरान पठान ने खुलेआम निहत्थे हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानी थी और पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी।
वारदात के वक्त लाल टी-शर्ट पहने और पुलिस अधिकारी पर बंदूक ताने हुए शाहरुख की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए थे। जिससे वह दंगों से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक बन गया था। पठान को तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।
क्या होती है 'इद्दत' की रस्म
इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार इद्दत एक अनिवार्य समय-सीमा होती है, जिसके दौरान पति की मौत या तलाक के बाद मुस्लिम महिला को कुछ दिनों तक अकेले रहना होता है। इस दौरान महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी करने की इजाजत नहीं होती है। नियमों की बात करें तो मुस्लिम धर्म में विधवा के लिए इद्दत की अवधि पति की मौत के बाद चार महीने और दस दिन तय है।
अदालत के आदेश के खिलाफ पुलिस ने लगाई याचिका
इससे 9 दिन पहले शाहरुख पठान का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली पुलिस ने उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद शाहरुख को रोजाना चार कच्चे अंडे और अलग टीवी मुहैया कराने के अदालती आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। पुलिस ने अदालत से कहा था कि इन निर्देशों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के चार जून के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है।
उबले अंडे खाने से खराब हो रही थी शाहरुख की तबीयत
पठान के वकील ने दलील दी थी कि उबले अंडों से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। साथ ही बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि उच्च खतरे वाला कैदी होने के कारण पठान को अलग कोठरी में रखा गया है, इसलिए वह अन्य कैदियों के लिए लगाए गए कॉमन टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम नहीं देख पाता है, ऐसे में लंबे समय तक जेल में रहने से वह मानसिक रूप से परेशान और अवसादग्रस्त हो गया है।
जिसके बाद अदालत ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसकी मांगों को मान लिया था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि पठान को उबले अंडों की जगह रोजाना चार कच्चे अंडे उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उसे अपने खर्चे पर अलग टीवी खरीदकर कोठरी में रखने की अनुमति भी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 9 जुलाई को एक याचिका लगा इन निर्देशों को वापस लेने या उनमें बदलाव करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने अभी इस याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।