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दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को मिली अंतरिम राहत, मां की 'इद्दत' रस्म में होगा शामिल

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शाहरुख पठान अभी दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने उस पर आरोप तय कर दिए हैं।

दिल्ली हिंसा में पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले शाहरुख को मिली अंतरिम राहत, मां की 'इद्दत' रस्म में होगा शामिल

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मुख्य आरोपियों में से और दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने मानवीय आधार पर उसे छह दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। पिछले छह साल से जेल में बंद शाहरुख पठान ने अपनी मां की इद्दत की रस्मों में शामिल होने और उनकी देखभाल करने के लिए जमानत मांगते हुए याचिका लगाई थी।

बता दें कि कुछ ही दिन पहले शाहरुख के पिता का निधन हो गया था। तब से उसकी मां इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार शोक व एकांत की इस खास अवधि 'इद्दत' का पालन कर रही हैं। शाहरुख पठान अभी दिल्ली की उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में बंद है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने उस पर आरोप तय कर दिए हैं।

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दो मामलों में तय हुआ शाहरुख के खिलाफ आरोप

जिन दो मामलों में शाहरुख के खिलाफ आरोप तय हुए हैं, उनमें से सबसे हाई-प्रोफाइल मामला वही है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा था। इस दौरान उसने एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल तानी थी। दिल्ली पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2020 को जाफराबाद-मौजपुर इलाके में भड़की हिंसा के दौरान पठान ने खुलेआम निहत्थे हेड कॉन्स्टेबल दीपक दहिया पर पिस्तौल तानी थी और पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दी।

वारदात के वक्त लाल टी-शर्ट पहने और पुलिस अधिकारी पर बंदूक ताने हुए शाहरुख की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गए थे। जिससे वह दंगों से जुड़े प्रमुख चेहरों में से एक बन गया था। पठान को तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है।

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क्या होती है 'इद्दत' की रस्म

इस्लामिक शरिया कानून के अनुसार इद्दत एक अनिवार्य समय-सीमा होती है, जिसके दौरान पति की मौत या तलाक के बाद मुस्लिम महिला को कुछ दिनों तक अकेले रहना होता है। इस दौरान महिला को किसी दूसरे पुरुष से शादी करने की इजाजत नहीं होती है। नियमों की बात करें तो मुस्लिम धर्म में विधवा के लिए इद्दत की अवधि पति की मौत के बाद चार महीने और दस दिन तय है।

अदालत के आदेश के खिलाफ पुलिस ने लगाई याचिका

इससे 9 दिन पहले शाहरुख पठान का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली पुलिस ने उच्च सुरक्षा वाली जेल में बंद शाहरुख को रोजाना चार कच्चे अंडे और अलग टीवी मुहैया कराने के अदालती आदेश को वापस लेने या उसमें संशोधन का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। पुलिस ने अदालत से कहा था कि इन निर्देशों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। पुलिस ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के चार जून के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की है।

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उबले अंडे खाने से खराब हो रही थी शाहरुख की तबीयत

पठान के वकील ने दलील दी थी कि उबले अंडों से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। साथ ही बचाव पक्ष ने यह भी कहा था कि उच्च खतरे वाला कैदी होने के कारण पठान को अलग कोठरी में रखा गया है, इसलिए वह अन्य कैदियों के लिए लगाए गए कॉमन टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम नहीं देख पाता है, ऐसे में लंबे समय तक जेल में रहने से वह मानसिक रूप से परेशान और अवसादग्रस्त हो गया है।

जिसके बाद अदालत ने उसके अनुरोध को स्वीकार करते हुए उसकी मांगों को मान लिया था। कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि पठान को उबले अंडों की जगह रोजाना चार कच्चे अंडे उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही उसे अपने खर्चे पर अलग टीवी खरीदकर कोठरी में रखने की अनुमति भी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने 9 जुलाई को एक याचिका लगा इन निर्देशों को वापस लेने या उनमें बदलाव करने का अनुरोध किया। हालांकि अदालत ने अभी इस याचिका पर फैसला नहीं सुनाया है।

Sourabh Jain

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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