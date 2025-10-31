IGI एयरपोर्ट के पास ट्रैफिक जाम का झंझट होगा खत्म, ये टोल प्लाजा होगा बंद
संक्षेप: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगे टोल प्लाजा को हटाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, जिससे अब इस इलाके में लगने वाले भयंकर ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि इसका राजस्व भी काफी कम था।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के पास टोल प्लाजा अब इतिहास बनने वाला है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे हटाने की हरी झंडी दे दी है। अब एयरपोर्ट की ओर दौड़ते वाहनों को टोल की लाइन में फंसने की टेंशन नहीं रहेगी। इसके अलावा इलाके में लगने वाला भयंकर जाम भी कम हो जाएगा।
सरकार ने किया बड़ा फैसला
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और टोल प्लाजा को अलविदा कहने का वक्त आ जाएगा। ये छोटा-सा प्लाजा दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का हिस्सा था, जो BOT-टोल मॉडल (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) के तहत बना था।
कैसे शुरू हुई कहानी?
एक्सप्रेसवे पर कुल तीन टोल प्लाजा थे – सरहोल, खेड़की दौला और ये IGI वाला। मूल कॉन्सेशनेयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एनएचएआई ने सरहोल प्लाजा को पहले ही बंद कर दिया था। बाकी दो अभी चल रहे थे। एयरपोर्ट के पास इस टोल प्लाजे की वजह से जाम की समस्या बेहद आम हो गई थी।
अधिकारियों का कहना है कि ये प्लाजा इतना कम राजस्व देता था कि उसकी रखरखाव की लागत भी नहीं निकल पाती। ऐसे में लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया।