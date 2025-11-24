Hindustan Hindi News
Relief for cancer patients surgery waiting time will reduce at Delhi AIIMS
कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर, दिल्ली एम्स में घटेगा सर्जरी का इंतजार

संक्षेप:

दिल्ली एम्स के कैंसर सेंटर में सर्जरी का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहां आईआरसीएच में जल्द ही दूसरी रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी है। इससे सर्जरी की वेटिंग कम करने में मदद मिलेगी और दूसरे मरीजों को जल्द मौका मिल सकेगा।

Mon, 24 Nov 2025 05:57 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एम्स के कैंसर सेंटर में सर्जरी का इंतजार कर रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। यहां आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल) में जल्द ही दूसरी रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी है। इससे सर्जरी की वेटिंग कम करने में मदद मिलेगी और दूसरे मरीजों को जल्द मौका मिल सकेगा।

बता दें कि आईआरसीएच में इसी वर्ष लगी रोबोटिक मशीन से अभी हर महीने 20 से 25 कैंसर मरीजों की सर्जरी हो रही है। मरीजों को यह अत्याधुनिक सुविधा निशुल्क मिल रही है। इससे मरीजों को फायदा हो रहा है और डॉक्टरों को भी यह रास आ रही है। यही वजह है कि एक वर्ष के भीतर ही कैंसर सेंटर के लिए दूसरी रोबोटिक मशीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 19.75 करोड़ की लागत से यह रोबोटिक मशीन लगेगी।

रोबोटिक मशीन महंगी होने के कारण सरकारी क्षेत्र के बहुत कम अस्पतालों में इसकी सुविधा है। दिल्ली में भी एम्स, सफदरजंग अस्पताल व राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान में ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इस वजह से सरकारी अस्पतालों में बहुत कम रोबोटिक सर्जरी होती हैं। निजी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी के लिए लाखों रुपये शुल्क लिया जाता है। इस वजह से निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को यह सुविधा नहीं मिल पाती। आईआरसीएच की ओपीडी में हर वर्ष एक लाख 90 हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।

कैंसर सर्जरी में तीन से चार माह की वेटिंग

मरीजों का दबाव अधिक होने के कारण एम्स के आईआरसीएच में सर्जरी के लिए तीन से चार माह तक की वेटिंग है। इससे मरीजों के इलाज में देरी होती है। डॉक्टरों को उम्मीद है कि रोबोटिक सर्जरी वेटिंग की यह समस्या कम होगी।

यह फायदा

एम्स के कैंसर सेंटर के डॉक्टर बताते हैं कि रोबोटिक सर्जरी के लिए मरीजों को बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे-छोटे छेद करके सर्जरी की जाती है। इस वजह से मरीज को रक्त स्राव व दर्द कम होता है। सर्जरी अधिक सटीक होती है।

डॉ. सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष, कैंसर आंकोलॉजी, ''रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। इस वजह से दूसरी मशीन खरीदने की पहल हुई है। इससे वेटिंग कम करने में मदद मिलेगी।''

