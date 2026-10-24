कैंसर मरीजों के लिए बड़ी राहत, एम्स में लगेंगी रेडियोथेरेपी की नई मशीनें
एम्स प्रशासन ने दो नई हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर मशीनें खरीदने के लिए टेंडर आवंटित कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। सबकुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष एम्स के कैंसर सेंटर में रेडियोथेरेपी की दो अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर मशीनें लग जाएंगी।
लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एम्स के कैंसर सेंटर डॉ. बीआर आंबेडकर आईआरसीएच (इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल) में रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक नई मशीनें लगाने का रास्ता साफ हो गया है। एम्स प्रशासन ने दो नई हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलेरेटर मशीनें खरीदने के लिए टेंडर आवंटित कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। सबकुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष एम्स के कैंसर सेंटर में रेडियोथेरेपी की दो अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर मशीनें लग जाएंगी। इससे कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।
मशीनें लगने से कैंसर मरीजों को इलाज के लिए रेडियोथेरेपी की अत्याधुनिक सुविधा मिलेगी। रेडियोथेरेपी में वेटिंग भी कम हो जाएगी। एम्स के कैंसर सेंटर की ओपीडी में वर्ष भर में दो लाख से अधिक कैंसर मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। जिसमें से 15 हजार से ज्यादा नए मरीज शामिल होते हैं।वर्ष 2025-26 में आईआरसीएच की ओपीडी में कैंसर के 2,10,761 मरीज पहुंचे। कैंसर के मरीजों का जल्दी इलाज जरूरी होता है, लेकिन अभी रेडियोथेरेपी के लिए चार से छह माह तक की वेटिंग है। इससे मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। इसका बड़ा कारण रेडियोथेरेपी की पुरानी मशीनें खराब होना और अस्पताल में रेडियोथेरेपी की नई मशीनें न होना था।
लीनियर एक्सीलेटर मशीनें पूरी कर चुकी हैं आयु
एम्स में वैसे तो रेडियोथेरेपी की छह मशीनें हैं, जिसमें तीन लीनियर एक्सीलेटर और तीन कोबाल्ट मशीनें शामिल हैं। इन मशीनों की आयु दस वर्ष मानी जाती है। आईआरसीएच में एक लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन 25 वर्ष पहले वर्ष 2021 में लगी थी। दूसरी मशीन 20 वर्ष पहले वर्ष 2006 में लगी थी। ये दोनों मशीनें इस्तेमाल लायक नहीं है। तीसरी लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन भी अपनी आयु पूरी कर चुकी है। कोबाल्ट मशीन की तकनीक दशकों पुरानी हो चुकी है। इसलिए कैंसर के इलाज के लिए इसे ज्यादा सटीक नहीं माना जाता। लीनियर एक्सीलरेटर से कैंसर मरीजों की रेडियोथेरेपी अधिक सटीक होती और दुष्प्रभाव की आशंका भी बहुत कम होती है। इसलिए लंबे समय से एम्स के आईआरसीएच में नई लीनियर एक्सीलरेटर मशीनें लगाने की जरूरत महसूस की जा रही थी।
पिछले चार वर्षो में कई टेंडर रद्द हुए
चार वर्षों में नई लीनियर एक्सीलेटर मशीनें खरीदने के लिए चार से पांच बार टेंडर हुए। मशीनों की कीमत पर पेंच फंसने और विभागीय खींचतान के कारण बार-बार टेंडर रद्द हो गए थे। पिछले वर्ष ही 70 करोड़ की लागत से दो मशीनें खरीदने के लिए दो बार टेंडर जारी हुआ। दूसरी बार टेंडर जारी होने पर बजट को लेकर अड़चन आने पर एक कमेटी गठित की गई। अब वर्क ऑर्डर जारी हुआ है।
कोबाल्ट से बेहतर तकनीक है लीनियर एक्सीलेटर
कोबाल्ट मशीन कैंसर मरीजों को बाहरी बीम द्वारा रेडिएशन थेरेपी (रेडियोथेरेपी) देने की सबसे पुरानी तकनीक है। कैंसर के ट्यूमर को रेडिएशन से खत्म करने के लिए पहले कोबाल्ट मशीन का ही इस्तेमाल होता था। समय के साथ लीनियर एक्सीलेटर मशीनें सामने आने बाद कोबाल्ट मशीनों का इस्तेमाल कम होना शुरू हुआ। रेडियोथेरेपी के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि कोबाल्ट मशीनों में रेडिएशन कम पावर का होता है और उसकी सटीकता ठीक नहीं होती। इसके अलावा इसके दुष्प्रभाव की आंशका भी ज्यादा रहती है। जबकि लीनियर एक्सेलेरेटर मशीनों से रेडियोथेरेपी की सटीकता ज्यादा बेहतर होती है। ट्यूमर को टारगेट करके रेडियोथेरेपी हो पाती है।
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