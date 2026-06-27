दिल्ली में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिजनों का युवक पर हमला, पता पूछते हुए जमकर पीटा; VIDEO
जब सुरेंद्र ने प्रेम विवाह करने वाले जोड़े के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार किया, तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों, चप्पलों, पत्थरों व लात-घूंसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम विवाह के एक मामले को लेकर एक शख्स पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। इस वारदात को लड़की के घरवालों ने अंजाम दिया। जो कि बेटी का पता पूछने के लिए इस युवक के घर पर आए थे, इसी दौरान उन्होंने युवक को उसके घर से घसीटकर बाहर निकाला और फिर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित की पहचान सुरेंद्र सिंह नाम के शख्स के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद कल्याणपुरी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि, पीड़ित सुरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ त्रिलोकपुरी ब्लॉक-दो में रहते हैं। सुरेंद्र के एक रिश्तेदार ने हाल ही में तिलक नगर इलाके की रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया है। लड़की के परिवार वालों को शक था कि सुरेंद्र सिंह को प्रेमी जोड़े के वर्तमान ठिकाने के बारे में पूरी जानकारी है। इसी शक के चलते लड़की का पता पूछने के लिए परिजन सुरेंद्र के घर पहुंच गए।
पीड़ित सुरेंद्र ने अपनी शिकायत में बताया कि बुधवार शाम करीब पांच बजे वह अपने घर पर थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर खड़ी महिलाओं और उनके साथ आए कुछ अन्य लोगों ने उस पर अचानक धावा बोल दिया। आरोप है कि हमलावर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर ले गए।
जब सुरेंद्र ने जोड़े के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार किया, तो आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों, चप्पलों, पत्थरों व लात-घूंसों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।
मारपीट की सूचना मिलते ही कल्याणपुरी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल सुरेंद्र सिंह को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल महिला और पुरुषों को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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