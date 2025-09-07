भगवंत सरकार को मिला रेखा सरकार का साथ, 52 ट्रक राहत सामग्री बाढ़ग्रस्त पंजाब भेजी गई

इसी क्रम में पंजाब की भगवंत मान सरकार को दिल्ली की रेखा सरकार का भी साथ मिला है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भाजपा सरकार ने 52 ट्रक राहत सामग्री को बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिए रवाना किया है।

पंजाब इन दिनों भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। सेलिब्रिटी से लेकर नेता, आम जनता से लेकर खास जन, हर कोई यहां के लोगों की मदद करने का हाथ आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में पंजाब की भगवंत मान सरकार को दिल्ली की रेखा सरकार का भी साथ मिला है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली की भाजपा सरकार ने 52 ट्रक राहत सामग्री को बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिए रवाना किया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल से जानकारी देते हुए बताया, पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में दिल्ली सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये की सहयोग राशि भी प्रदान की गई है। उन्होंने लिखा- पंजाब की पीड़ा, दिल्ली की पीड़ा है। संकट की इस घड़ी में हम सब एक परिवार की तरह खड़े हैं। आगे भी दिल्ली सरकार हर संभव सहयोग करती रहेगी, ताकि प्रभावित परिवारों को संबल और सहारा मिल सके।

रेखा गुप्ता ने बताया, मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से भी बात की है। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस कठिन घड़ी में दिल्ली पंजाब के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पोस्ट में लिखा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ‘प्राकृतिक आपदा’ की इस कठिन घड़ी में दिल्ली भाजपा संगठन द्वारा सेवा के दायित्व का पालन करते हुए आज पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 52 ट्रकों में राहत सामग्री रवाना की गई।