'इस साल की दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व'; CM रेखा गुप्ता ने बधाई देकर बताईं इसकी 2 वजह
संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए इस साल दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने सभी से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने और राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए इस साल दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने सभी से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने और राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है। इस बार की दिवाली दिल्ली के लिए क्यों खास है, सीएम ने इसके दो कारण भी बताए हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ''समस्त देशवासियों एवं दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश सदा उज्जवल रहे।''
क्यों खास है इस बार दिवाली
सीएम ने आगे कहा, ''इस वर्ष की दीपावली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व है। जहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' के साथ उल्लास मनाने की अनुमति है, वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव' का आयोजन हुआ। लाखों दीयों की श्रृंखला से जगमगाया कर्तव्य पथ, आस्था और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बना है। यह दीपोत्सव नए भारत की संकल्प शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है।''
उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे। आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो। हर दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो और जीवन में सदा शांति, प्रेम और प्रगति का संचार होता रहे। मां लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्रीराम और माता सीता का आशीष आप सबके जीवन को आलोकित करता रहे।
दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं: सीएम
मुख्यमंत्री ने दिल्लीवालों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है। उन्होंने लोगों को दीये जलाकर, रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
दिल्लीवासियों को दिए संदेश में उन्होंने कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है।