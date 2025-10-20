Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsRekha Gupta wishes Diwali to people and gave two reasons why this festival unprecedented for Delhi
'इस साल की दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व'; CM रेखा गुप्ता ने बधाई देकर बताईं इसकी 2 वजह

'इस साल की दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व'; CM रेखा गुप्ता ने बधाई देकर बताईं इसकी 2 वजह

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए इस साल दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने सभी से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने और राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है।  

Mon, 20 Oct 2025 11:34 AMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए इस साल दिवाली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने सभी से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने और राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है। इस बार की दिवाली दिल्ली के लिए क्यों खास है, सीएम ने इसके दो कारण भी बताए हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, ''समस्त देशवासियों एवं दिल्लीवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला है, जो हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश सदा उज्जवल रहे।''

क्यों खास है इस बार दिवाली

सीएम ने आगे कहा, ''इस वर्ष की दीपावली दिल्ली के लिए अभूतपूर्व है। जहां एक ओर पर्यावरण अनुकूल 'ग्रीन पटाखों' के साथ उल्लास मनाने की अनुमति है, वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद पहली बार कर्तव्य पथ पर भव्य 'दिव्य दीपोत्सव' का आयोजन हुआ। लाखों दीयों की श्रृंखला से जगमगाया कर्तव्य पथ, आस्था और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बना है। यह दीपोत्सव नए भारत की संकल्प शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है।''

उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और रिद्धि-सिद्धि की अमर धारा प्रवाहित करे। आपके घर-आंगन में आनंद, स्नेह और सौभाग्य का स्थायी निवास हो। हर दिन मंगलमय हो, हर प्रयत्न सफल हो और जीवन में सदा शांति, प्रेम और प्रगति का संचार होता रहे। मां लक्ष्मी की कृपा, प्रभु श्रीराम और माता सीता का आशीष आप सबके जीवन को आलोकित करता रहे।

दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं: सीएम

मुख्यमंत्री ने दिल्लीवालों से दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की है। उन्होंने लोगों को दीये जलाकर, रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

दिल्लीवासियों को दिए संदेश में उन्होंने कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rekha Gupta
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।