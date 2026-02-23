‘भैया को भगा दिया, अब दीदी की बारी’; दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर तीखा हमला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। गुप्ता ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा राज्य की प्रगति के लिए लाखों करोड़ों रुपए भेजे जाने के बावजूद टीएमसी सरकार ने अपने नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। सीएम गुप्ता रविवार को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित कर रही थीं।
उन्हें हर चीज पर अपना नाम चाहिए
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं सोच रही थी कि दीदी बंगाल में हैं और भैया दिल्ली में। याद है? भैया को भगा दिया गया। अब किसकी बारी है? दोनों एक जैसे थे। उन्हें हर चीज पर अपना नाम चाहिए। यह जनता का पैसा है, इसे जनहित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप कौन होते हैं इसे बेवजह रोकने वाले। हम बंगाल के विकास के लिए लाखों-करोड़ों रुपए भेजते हैं। क्या यह गरीबों तक पहुंच रहा है?
बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं
उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के लोग विकास का लाभ नहीं उठा पाए हैं। सारा पैसा कहां गया? मुझे पूरा यकीन है कि भैया अब नहीं रहे। अब दीदी की बारी है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
ऐसी दयनीय स्थिति नहीं देखी
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल के लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हमने कहीं भी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं देखी है। देश के किसी भी राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री हों, फिर भी वहां की बेटियां सुरक्षित न हों, महिलाओं की गरिमा का सम्मान न किया जाता हो, ऐसा केवल बंगाल की धरती पर ही हो सकता है।
घुसपैठियों का सहारा ले रही हैं
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि बंगाल में आतंकवाद, गुंडागर्दी और लालच की राजनीति जल्द ही खत्म हो जाएगी। गुप्ता ने कहा कि आगामी चुनाव राज्य में बदलाव लाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बनर्जी जनता की आवाज को दबाने के लिए घुसपैठियों का सहारा ले रही हैं।
जनता की आवाज को दबा नहीं सकतीं
सीएम गुप्ता ने कहा कि आतंकवाद, गुंडागर्दी और लालच की राजनीति का अंत आ रहा है। ये चुनाव बंगाल में बदलाव लाएंगे। ममता बनर्जी घुसपैठियों के पीछे छिप सकती हैं, लेकिन जनता की आवाज को दबा नहीं सकतीं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने और केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने का भी आरोप लगाया। गुप्ता ने इसका उदाहरण आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या जैसी घटना से दिया।
बंगाल में तेज हो रहीं राजनीतिक गतिविधियां
ये टिप्पणियां राज्य में चुनावों से पहले तेज होती राजनीतिक गतिविधियों के बीच आई हैं, जहां विभिन्न दलों के नेता अपने चुनाव प्रचार को तेज कर रहे हैं। इससे पहले, 21 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने उन आरोपों को दोहराया कि अन्य राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों को बांग्ला बोलने के कारण निशाना बनाया जा रहा है।
