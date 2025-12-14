Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के 'विपश्यना साधना' पर कसा तंज, पूर्व सीएम बोले- बुद्ध की साधना का मजाक उड़ाना…

सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विपश्यना साधना पर जाने पर तंज कसते हुए कहा- हम उनके जैसे नहीं है कि दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ कर हर 6 महीने विपश्यना करने भाग जाएं।'इस पर केजरीवाल ने पलटवार किया है।

Dec 14, 2025 08:13 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में पलूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विपश्यना साधना पर जाने पर तंज कसते हुए कहा- 'हम उनके जैसे नहीं है कि दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ कर हर 6 महीने विपश्यना करने भाग जाएं।' अपने ऊपर किए गए तंज पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब देते हुए इसे विपश्यना साधना विधि का मज़ाक़ उड़ाना बताया है।

विपश्यना का मज़ाक उड़ाना आपको…

केजरीवाल ने सीएम रेखा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा- "आपका मुझसे राजनैतिक वैर है। इसके चलते आपका इस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा सिखायी गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मज़ाक़ उड़ाना आपको शोभा नहीं देता।" दरअसल सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में बढ़ते पलूशन पर भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अपनी बात रख रही थीं।

सीएम रेखा ने क्या कहा था?

इसी बीच उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तंज भरे अंदाज में कहा- "मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि ये जंग हम सबकी है। मेरे मंत्री इस जंग से लड़ रहे हैं। हम कोई बाहर नहीं भाग जाते हैं, अपनी खांसी ठीक करने के लिए। हम यहीं लोगों के बीच में रहते हैं।" उन्होंने एक्स पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था- “दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का हम दिल्ली में रहकर समाधान निकाल रहे हैं। हम उनके जैसे नहीं है कि दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ कर हर 6 महीने विपश्यना करने भाग जाएं।”

सीएम केजरीवाल ने रेखा को दी नसीहत

इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने सीएम रेखा को नसीहत देते हुए आगे लिखा- "आप भी एक बार ज़रूर विपश्यना कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, असीम शांति अनुभव होगी। विपश्यना करने जाने को “भाग जाना” नहीं कहते। बड़े भाग्य वालों को विपश्यना नसीब होती है। सबका मंगल हो!"

