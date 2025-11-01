Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsrekha gupta to release Fresh Excise Policy soon in delhi
कीमत से लोकेशन तक; दिल्ली में शराब बिक्री पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है

कीमत से लोकेशन तक; दिल्ली में शराब बिक्री पर बहुत कुछ बदलने जा रहा है

संक्षेप: दिल्ली में शराब बिक्री पर रेखा गुप्ता सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। भाजपा सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर सकती है। इसमें ना सिर्फ शराब की दुकानों को गली-मोहल्ले से दूर कर दिया जाएगा, बल्कि सरकारी ठेकों में ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

Sat, 1 Nov 2025 07:58 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में शराब बिक्री पर रेखा गुप्ता सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। भाजपा सरकार जल्द ही नई एक्साइज पॉलिसी लागू कर सकती है। इसमें ना सिर्फ शराब की दुकानों को गली-मोहल्ले से दूर कर दिया जाएगा, बल्कि सरकारी ठेकों में ही बिक्री की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कीमतों को लेकर भी अहम बदलाव संभव है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाला से यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि सरकार शराब की दुकानों को आवासीय इलाकों, स्कूलों और मंदिरों से यथासंभव दूर कर देगी। दुकानों को गली-मोहल्लों से दूर शॉपिंग कॉम्पलेक्स और मॉल्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि नई पॉलिसी के तहत सरकार के चार निगम पूरे शहर में रिटेल बिक्री करेंगे और कोई निजी कंपनी नहीं होगी। सूत्रों का कहना है कि हाई लेवल कमिटी ने पॉलिसी तैयार कर ली है और आधिकारिक मीटिंग के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अगुआई में एक बैठक शुक्रवार को होने वाली थी, लेकिन स्थगित कर दी गई।

कीमतों को लेकर भी बदलाव संभव

नई नीति के तहत प्रति बोतल, 50 रुपये इंडियन मेड फॉरेन लिकर के लिए और 100 रुपये आयतित ब्रैंड्स के लिए, प्रॉफिट मार्जिन की व्यवस्था भी बदल सकती है। एक अधिकारी के हवाले बताया गया कि मार्जिन बढ़ाए जाने से खुदरा विक्रेता सस्ती शराब की बजाय अच्छी गुणवत्ता की शराब रखने को प्रेरित होंगे। इसमें कुछ खास ब्रैंड पर जोर देने की कोशिश भी बंद हो जाएगी।

अभी क्या चल रही है व्यवस्था

अभी दिल्ली में शराब की 700 से अधिक दुकानें हैं। इन्हें दिल्ली सरकार के चार निगम, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्टर डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन और दिल्ली दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल सेल की ओर से चला रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगस्त में हाई लेवल कमिटी का गठन किया था। कमिटी ने कई राज्यों की नीतियों के अध्ययन और हितधारकों से चर्चा के बाद नई नीति तैयार की है।

शराब नीति ने छीनी सरकार

इससे पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2021-22 में एक शराब नीति लेकर आई थी। तब सरकारी दुकानों की जगह निजी कंपनियों को रिटेल बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में इसमें घोटाले का आरोप लगा। खुद तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया तक इसमें फंस गए। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। दिल्ली में हार के लिए भी इसे एक अहम कारण माना गया।

Delhi News
