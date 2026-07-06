रेखा गुप्ता ने EV पॉलिसी पर खत्म किया सस्पेंस, सब्सिडी से चार्जिंग मीटर तक जानें सभी सवालों के जवाब

दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने को सरकार नई ईवी नीति लाई है, लेकिन सब्सिडी में देरी, चार्जिंग स्टेशनों की कमी जैसे मुद्दों पर जनता के मन में अब भी कई सवाल हैं। अगले चार साल में 32000 चार्जिंग प्वॉइंट्स के लिए बिजली की मांग कैसे पूरी होगी? पेश हैं सीएम रेखा गुप्ता से विशेष बातचीत के अंश...

Rekha Gupta Interview : नई ईवी पॉलिसी में दिल्ली सरकार वाहन खरीदने वाले के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी भेजेगी। पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि सब्सिडी असली हकदार को ही मिले। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को हिन्दुस्तान के साथ विशेष बातचीत में यह जानकारी दी। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार नई ईवी पॉलिसी लेकर आई है। नई पॉलिसी में यह ध्यान रखा गया है कि लोगों को ईवी अपनाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार की तरफ से जब सुविधा मिलेगी तो लोगों का रुझान अपने आप ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ेगा। इसके लिए अगले चार वर्षों में लगभग 32 हजार चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क खड़ा करेंगे। इस लक्ष्य को पाने के लिए दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रखेगी। उन्हें अलग-अलग जगहों से एनओसी नहीं लेनी होगी। एक ही जगह आवेदन होगा और उन्हें सभी जगह से अनापत्ति पत्र उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मानना है कि इस सुविधा से चार्जिग स्टेशन बनाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी।

घर के पास ही चार्जिंग की सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकार का प्रयास है कि लोगों को उनके घर के पास ईवी चार्ज करने की सुविधा मिले। इसके लिए आरडब्ल्यूए का सहयोग लिया जाएगा। उनके सहयोग से ऐसे स्थानों पर भी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आरडब्ल्यूए की सहमति से ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी, जहां चार्जिंग स्टेशन लगाया जा सकता है। यह सार्वजनिक पाइंट होगा, जहां आसपास के लोग ईवी को चार्ज कर सकेंगे ।

● ई वाहनों की चार्जिंग के लिए बिजली मीटर लगवाने में कई दिक्कतें आती हैं। इसे लेकर क्या कोई योजना है? दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अगर दिल्लीवासियों को बिजली मीटर लगवाना है तो चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन पर ही उन्हें समयबद्ध तरीके से घर के पास बिजली मीटर उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे आवेदनों को प्राथमिकता से लेकर मीटर उपलब्ध कराएं।

● अगले चार साल में दिल्ली की तस्वीर क्या होगी? हमारा लक्ष्य अगले चार वर्षों में दिल्ली को देश की अग्रणी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राजधानी के रूप में स्थापित करना है। नई ईवी पॉलिसी के माध्यम से दोपहिया, तीन पहिया (ऑटो), वाणिज्यिक वाहन और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में लाखों पारंपरिक वाहनों की जगह चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दिखाई देंगी। इसका सबसे बड़ा लाभ प्रदूषण नियंत्रण के रूप में सामने आएगा। दिल्ली में वाहनों का वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे-जैसे अधिक वाहन इलेक्ट्रिक होंगे गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में लगातार कमी आएगी। इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी, ध्वनि प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण मिलेगा।

● ईवी की खरीद पर सब्सिडी के बावजूद निजी क्षेत्रों में ई वाहन अपनाने की दर बेहद कम है? ईवी अपनाने का निर्णय केवल सब्सिडी पर निर्भर नहीं करता। चार्जिंग व्यवस्था, वाहन विकल्प, शुरुआती लागत, लोगों का भरोसा और बिक्री के बाद मिलने वाली सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसी सोच के साथ नई ईवी पॉलिसी तैयार की गई है। इसमें सब्सिडी के साथ चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना, बैटरी बदलना, गाड़ी को स्क्रैप कराने पर सब्सिडी आदि पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। हमारा विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से ईवी आम नागरिक के लिए अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प बनेगा।

● लोग ईवी को दूसरी गाड़ी के तौर पर खरीद रहे हैं। अगले चार साल में सरकार ऐसा क्या बदलाव करेगी जो सेकेंड़ गाड़ी की बजाय लोग ईवी को फर्स्ट गाड़ी के तौर पर खरीदें? हमारी प्राथमिकता यही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोगों की पहली पसंद बने। इसके लिए लोगों का भरोसा बढ़ाना सबसे आवश्यक है। इस दिशा में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। पूरे शहर में 32,000 चार्जिंग प्वॉइंट अगले चार साल में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हम चाहते हैं कि नागरिक ईवी को बेहतर तकनीक, कम परिचालन लागत और सुविधाजनक परिवहन के रूप में देखें।

● माल ढुलाई के लिए ईवी ट्रक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं? इलेक्ट्रिक माल ढुलाई वाहन केवल दिल्ली तक सीमित विषय नहीं है। यह पूरे एनसीआर और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिशा में समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। पॉलिसी तैयार करने के दौरान परिवहन संगठनों और विभिन्न हितधारकों से लगातार संवाद किया गया है। शुरुआती प्रोत्साहनों, नो एंट्री में छूट और अन्य सुविधाओं के कारण परिवहन क्षेत्र में सकारात्मक रुचि दिखाई दे रही है। साथ ही दिल्ली सरकार पड़ोसी राज्यों, केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षेत्रीय स्तर पर विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी।

● इतने बड़े स्तर पर सब्सिडी और स्क्रैपिंग इंसेंटिव की घोषणा की गई है। चार साल में 15 हजार करोड़ का फायदा जनता को मिलेगा तो इसके लिए बजट का इंतजाम कैसे होगा? नई ईवी पॉलिसी तैयार करते समय वित्तीय पक्ष का भी विस्तार से अध्ययन किया गया है। सरकार ने इंसेंटिव को चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार डिजाइन किया है कि उनका लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंच सके और वित्तीय व्यवस्था भी संतुलित बनी रहे। ईवी अपनाने से प्रदूषण कम होगा, ईंधन पर निर्भरता घटेगी, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में कमी आएगी और दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। इसे सरकार एक निवेश के रूप में देखती है। जहां तक सब्सिडी वितरण का प्रश्न है, हमारी प्राथमिकता पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है, ताकि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

● चार साल में 32000 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी बिजली की भारी मांग बढ़ेगी। इसे पूरा करने के लिए क्या रोड मैप बनाया गया है? इसके लिए ऊर्जा विभाग, बिजली कंपनियों और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के साथ मिलकर विस्तृत योजना तैयार की गई है। चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार बिजली व्यवस्था की क्षमता को ध्यान में रखकर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां ग्रिड मजबूत किए जाएंगे, नए विद्युत सब स्टेशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। सोलर पैनल के माध्यम से भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को भी बढ़ावा देगी ताकि ईवी और ऊर्जा व्यवस्था साथ-साथ आगे बढ़े।

● दिल्ली में बहुत सारी डीजल-पेट्रोल कारें हैं, जिनकी आयु अभी आठ से 12 साल बची है। क्या सरकार ऐसे वाहनों को ईवी में बदलने के लिए रेट्रो फिटिंग की भी कोई योजना लाएगी? सरकार का वर्तमान फोकस नए ईवी को बढ़ावा देने और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर लाने पर है। स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी इसी उद्देश्य से दिए जा रहे हैं। जहां तक रेट्रो फिटिंग तकनीक का प्रश्न है, यदि भविष्य में सुरक्षित, प्रमाणित और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप तकनीक व्यापक स्तर पर उपलब्ध होती है, तो सरकार विशेषज्ञों की सिफारिशों और नियामकीय मानकों के आधार पर इस विषय पर भी विचार कर सकती है।

● सरकार ने आगामी वर्षों में सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो, एन-1 श्रेणी के मालवाहक और दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्या आने वाले समय में निजी कारों पर भी ऐसा प्रतिबंध लगाने की जरूरत पड़ सकती है? सरकार ने उन श्रेणियों को प्राथमिकता दी है जिनका दैनिक उपयोग सबसे अधिक होता है और जिनसे प्रदूषण में अपेक्षाकृत अधिक योगदान होता है। इसी कारण प्रारंभिक चरण में दोपहिया, तीन पहिया और छोटे वाणिज्यिक वाहनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां तक निजी कारों का प्रश्न है, फिलहाल सरकार का प्रयास लोगों को बेहतर विकल्प, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहन उपलब्ध कराना है। भविष्य में परिस्थितियों, तकनीकी विकास और ईवी इको सिस्टम की प्रगति के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

● नवंबर से बाहर से आने वाले बीएस-4 या इससे कम श्रेणी के वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की तैयारी है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि इससे सप्लाई चेन बाधित हो सकती है? सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखना है। किसी भी निर्णय से पहले संबंधित विभागों, परिवहन संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिले और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बिना किसी बाधा के जारी रहे। इसी दिशा में चरणबद्ध तरीके से योजना को लागू करने और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर लगातार काम किया जा रहा है।

● सरकार कैसे लोगों में विश्वास जगाएगी कि वह ईवी को अपनाकर खुशहाल रहेंगे? विश्वास बेहतर अनुभव से बनता है। जब लोगों को अपने आसपास चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होंगे, इंसेंटिव समय पर मिलेंगे, पंजीकरण प्रक्रिया सरल होगी और उन्हें परिचालन लागत में वास्तविक बचत दिखाई देगी, तब ईवी अपनाने का विश्वास अपने आप बढ़ेगा। सरकार जागरुकता अभियान, उद्योग के साथ साझेदारी और नागरिकों से निरंतर संवाद के माध्यम से भी ईवी को जनआंदोलन बनाने का प्रयास करेगी।

● बीते वर्ष बारिश के दौरान कई लोगों की जान चली गई थी? इसे कैसे रोकेंगे? सरकार पूरे सालभर गाद निकालने का काम कर रही है ताकि जलभराव की समस्या न हो। इस वर्ष 30 लाख मिट्रिक टन से ज्यादा गाद नालों से निकाली गई है। बीते वर्ष मिंटो रोड पर जलभराव की समस्या को खत्म करने में हमें कामयाबी मिली थी। अन्य जलभराव वाली जगहों पर भी इस वर्ष पंप लगाए गए हैं ।

● यमुना की सफाई को लेकर अभी तक सरकार के प्रयासों का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए दिल्ली सरकार दीर्घकालिक उपाय कर रही है। दिल्ली में नालों को सीधे यमुना में जाने से रोका जा रहा है। सरकार ने 27 नए एसटीपी बनाने की तैयारी की है जिसमें से 13 के लिए टेंडर जारी हो चुका है।

● बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक से बिजली बिल का बोझ बढ़ेगा? पिछली सरकार ने कंपनियों का ऑडिट नहीं कराया। दिल्ली सरकार इनका ऑडिट कराएगी। जनता पर बोझ नहीं बढ़ेगा।

● पानी की किल्लत से लोग लगातार परेशान हैं? सरकार ने इस वर्ष हरियाणा से अतिरिक्त पानी लिया है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से आने वाले समय में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए दोनों जगह पर बन रहे डैम बेहद कारगर साबित होंगे।