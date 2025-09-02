दिल्ली वालों के लिए 16 दिन होंगे खास, 75 योजनाओं की ताबड़तोड़ होगी शुरुआत; CM का ऐलान

दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन पर ताबड़तोड़ 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का श्रीगणेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को यह ऐलान किया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सम्मान के तौर पर ताबड़तोड़ 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं का श्रीगणेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान 75 सेवा और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में पीएम मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों की भी निंदा की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार 75 सेवा और जन कल्याण योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेगी। दिल्ली सरकार वे सभी काम जो वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी में पेंडिंग थे उन सभी की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कहा कि विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके 'राजनीति को शर्मसार' करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि नई परियोजनाएं ऐसे अपमान का करारा जवाब हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम उन लोगों को करारा जवाब देना चाहते हैं जो ऐसे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मुझे विपक्षी नेताओं के बयानों से दुख होता है जब वे उनकी दिवंगत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। उन्हें गाली देते हैं।

इससे पहले पीएम मोदी ने भी उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपमानजनक टिप्पणियां देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान हैं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा बिहार की धरती पर होगा।