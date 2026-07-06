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अहंकार अब भी सातवें आसमान पर! रेखा गुप्ता ने ममता वाला उदाहरण देकर केजरीवाल को दिया जवाब

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर अरविंद केजरीवाल के सवाल पर भाजपा और उसके नेता आक्रामक हो गए हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवा पर पलटवार कर कहा कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका, फिर आप कौन हो।

अहंकार अब भी सातवें आसमान पर! रेखा गुप्ता ने ममता वाला उदाहरण देकर केजरीवाल को दिया जवाब

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनका अहंकार अब भी सातवें आसमान पर है। बता दें कि केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के एक पोस्ट को साझा करते हुए लिखा था कि ‘आप कौन हैं।’ इसके बाद दोनों दलों के बीच एक नया सियासी घमासान छिड़ गया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष पर उस समय तंज कसा था, जब नवीन ने हिंदू देवी-देवताओं के ‘अपमान’ पर चुप रहने के लिए विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा था।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख का समर्थन करते हुए गुप्ता ने कहा कि नवीन ने लगातार चार बार बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अब राज्यसभा के सदस्य हैं।

रेखा गुप्ता ने दावा किया कि केजरीवाल “हताश और निराश हैं।” गुप्ता ने रविवार रात सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, "आपका (केजरीवाल का) अहंकार अब भी सातवें आसमान पर है।"

'समय हर सवाल का जवाब देता है'

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एक बार "अमित शाह कौन हैं?" पूछे जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “समय हर सवाल का जवाब देता है और रावण का अहंकार भी नहीं टिक सका था।”

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'आप' नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा कि नवीन के कथित अपमान पर आपत्ति जताने वाले भाजपा नेता भगवान बजरंग बली के "अपमान" पर चुप हैं।

उन्होंने नवीन की रैली के एक वीडियो का हवाला दिया जिसमें भगवान हनुमान की पोशाक पहने एक बच्चे को नाचते हुए देखा गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा नेताओं में इसके खिलाफ भी बोलने का साहस है।

'केजरीवाल की राजनीति और पहचान विलुप्त होने जा रही'

दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा, "यह उस व्यक्ति के लिए विडंबना है जिसकी राजनीति और पहचान विलुप्त होने की ओर बढ़ रही है, वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कद पर सवाल उठा रहे हैं।"

सूद ने कहा कि नवीन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता, 1,800 से अधिक विधायक और 350 से अधिक सांसद पार्टी में जनता के विश्वास को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, “जनता का जनादेश सबसे बड़ा जवाब है।”

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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