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CM रेखा गुप्ता को जल्दी हटाना शर्मनाक होगा; BJP अलग सिस्टम चला रही? आप का हमला

Apr 12, 2026 07:13 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किए गए ट्वीट में रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाजपा दिल्ली में पैरलल सिस्टम चला रही है। इसके लिए एक रिटायर्ड बाबू को लाया गया है। 

CM रेखा गुप्ता को जल्दी हटाना शर्मनाक होगा; BJP अलग सिस्टम चला रही? आप का हमला

"भाजपा को एहसास हो गया है की उनकी सीएम पसंद रेखा गुप्ता नाकाबिल हैं। लेकिन, उन्हें इतनी जल्दी पद से हटाना बहुत शर्मनाक होगा।" ये बयान आम आदमी पार्टी के दिल्ली अक्ष्यक्ष और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज का है। उन्होंने एक्स पर किए गए ट्वीट में रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाजपा दिल्ली में पैरलल सिस्टम चला रही है। क्या सच में दिल्ली में भाजपा अलग सिस्टम चला रही है? दरअसल इस पर आप का आरोप है कि भाजपा पैरलल सिस्टम चलाने के लिए एक रिटायर्ड बाबू को लेकर आई है।

BJP अलग सिस्टम चला रही?

सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट के रिप्लाई में भाजपा को टैग करते हुए लिखा- "मुझे लगता है कि भाजपा को एहसास हो गया है कि उनकी CM पसंद रेखा गुप्ता नाकाबिल हैं। उन्हें इतनी जल्दी हटाना बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए एक पैरेलल सिस्टम बनाने के लिए एक रिटायर्ड बाबू को LG के तौर पर लाया गया है।" इस तरह आम आदमी पार्टी के नेता ने भाजपा पर दिल्ली में पैरलल सिस्टम चलाने का आरोप लगाया है।

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सौरभ भारद्वाज ने पूछा- गवर्नेंस का मतलब रील्स?

आम आदमी पार्टी पहले के राज्यपाल वीके सक्सेना पर कई तरह के आरोप लगाते हुए तंज कसती रहती थी। इस बार नए एलजी पर ज्यादा रील्स बनाने का तंज कसा है। सौरभ ने ट्वीट में आगे लिखा- "नए LG नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रील्स बना रहे हैं।" इसके बाद सवाल करते हुए लिखा- "बड़ा सवाल- गवर्नेंस का मतलब रील्स?”

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एलजी के ट्वीट से शुरू हुई कहानी

दरअसल सौरभ दास नामक यूजर ने दिल्ली एलजी के ऑफीशियल एक्स अकाउंट से जारी ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए लिखा था- यह देखकर अच्छा लगा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक पैरलल पावर सेंटर बन गए हैं, जो पहले से ही “चार इंजन वाली BJP सरकार” में “पांचवां इंजन” है। एलजी अकाउंट से किए गए ट्वीट में उनके चांदनी चौक में आम जनता से मुखातिब होने की तस्वीरें शेयर की गई थीं।

क्यों कही ज्यादा रील बनाने की बात

बीते कई दिनों से एलजी को दिल्ली की आम जनता के बीच मिलते हुए देखा जा रहा है। इन मुलाकातों को एलजी की तरफ से भी शेयर किया जाता है। इसी बात को तंज भरे लहजे में सौरभ भारद्वाज ने सवाल करते हुए लिखा है- "बड़ा सवाल- गवर्नेंस का मतलब रील्स?”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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