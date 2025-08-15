यमुना सफाई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड; रेखा गुप्ता ने लिए कई बड़े संकल्प

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में यमुना नदी के पुनरुद्धार सहित कई संकल्प लिए। सीएम ने दिल्लीवालों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राजधानी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल्द ही सपनों का शहर बनेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले संबोधन में यमुना नदी के पुनरुद्धार सहित कई संकल्प लिए। सीएम ने दिल्लीवालों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राजधानी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि दिल्ली जल्द ही सपनों का शहर बनेगी।

रेखा गुप्ता ने भारी बारिश के बीच छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि उनकी सरकार ‘गिग वर्कर’ की भलाई सुनिश्चित करने के लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन करेगी। ‘गिग वर्कर’ कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते और ‘फ्रीलांसर’ या ‘स्वंतत्र रूप से’ काम करते हैं।

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार जलभराव की समस्या के समाधान और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं यमुना के पुनरुद्धार का संकल्प लेती हूं। हमारी सरकार पहले दिन से ही इसकी सफाई की दिशा में काम कर रही है। यमुना को साफ करने के कई वादे किए गए थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब यमुना इतनी साफ हो जाएगी कि हम इसके पानी में सूर्य का प्रतिबिंब देख पाएंगे और इसके तट पर पूजा-अर्चना कर पाएंगे।’’

रेखा गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली को देश में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने हाल में प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम पैरेंट्स की जेब का ख्याल रखते हैं।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वालों को सर्वोच्च पुरस्कार देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार, हम दिल्ली में खेलों के विकास में योगदान देने वाले युवाओं के लिए रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।