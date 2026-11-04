'नेशनल मुद्दे छोड़िए, दिल्ली पर बहस कीजिए', CM रेखा को AAP की खुली चुनौती; 7 घोटालों के आरोप लगाए
'रेखा गुप्ता जी नेशनल मुद्दे रहने दीजिए। दिल्ली की बात करो।' आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को ओपन चैलेंज किया है।
'रेखा गुप्ता जी नेशनल मुद्दे रहने दीजिए। दिल्ली की बात करो।' आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को डिबेट करने का ओपन चैलेंज किया है। आप नेता ने रेखा गुप्ता के एक्स ट्वीट पर जवाब देते हुए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओपन डिबेट करने का न्योता दिया है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट में 7 स्कैम का भी जिक्र किया, जिनपर बात करने के लिए आमंत्रित किया है।
रेखा गुप्ता राहुल को दिया था चैलेंज, लेकिन फिर…
दरअसल, ये पूरा मामला राहुल गांधी के ओपन डिबेल वाले चैलेंज से शुरू हुआ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबके सामने डिबेट करने की चुनौती दी थी। इसके जवाब में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी को एक्स ट्वीट में ओपन डिबेट का चैलेंज दे दिया। रेखा गुप्ता ने लिखा- "राहुल गांधी जी, आपको खुली चुनौती है। संसद आइए और डिबेट कीजिए। इसके बाद उन्होंने 1975 में लगे आपातकाल, 1984 में हुए सिख दंगों और पीएम मोदी के 3 कार्यकाल पर डिबेट करने की पेशकश रखी।"
रेखा गुप्ता के इसी ट्वीट के जवाब में सौरभ भारद्वाज ने लिखा- रेखा जी को खुली चुनौती। नेशनल मुद्दे रहने दीजिए। दिल्ली की बात करो। किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए और डिबेट कीजिए। सौरभ भारद्वाज ने 7 घोटालों का जिक्र किया, जिनके ऊपर डिबेट करने की चुनौती दी।
आप नेता ने 7 घोटालों के आरोप लगाए
- 842 Cr का हेल्थ स्कैम- आपकी सरकार में मौजूद ज्यादातर फाइलें नष्ट हो गईं।
- साइकिल स्कैम- आपकी सरकार ने 4000/- रुपये की साइकिल 7000/- रुपये में खरीदी और आपने जांच का आदेश तक नहीं दिया
- चावल स्कैम- दिल्ली के गरीबों के लिए 5 करोड़ kg बेचा गया, अधिकारी ने आपके मंत्री सिरसा का नाम लिया। आप एक शब्द भी नहीं बोल पाए
- DJB टेंडर स्कैम- DJB में टेंडर में खुलेआम धांधली होती है, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर के नतीजों के बारे में पहले से पता होता है
- PWD रोड स्कैम- सड़कें नंगे हाथों टूट रही हैं
- AQI स्कैम- AQI डेटा में हेरफेर करने के लिए AQI मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है
- टेक्स्ट बुक स्कैम- टेंडर की शर्तों के खिलाफ घटिया टेक्स्ट बुक दी जा रही हैं
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें