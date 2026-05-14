11 करोड़ कमाई, 60 करोड़ खर्च; राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर CM रेखा ने भी मांगा पैसों का हिसाब
भाजपा ने इसे राहुल गांधी की आय और विदेश यात्राओं में खर्च का बेमेल गणित बताया है। अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाते हुए, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा- राहुल गांधी की रहस्यमयी विदेश यात्राओं का कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने है।
कमाई 11 करोड़, विदेशी यात्राओं पर खर्च किए 60 करोड़। भाजपा ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपनी यात्राओं में आय से 5 गुना अधिक खर्च का आरोप लगाते हुए सवाल किये हैं। भाजपा ने इसे राहुल गांधी की आय और विदेश यात्राओं में खर्च का बेमेल गणित बताया है। अब दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाते हुए, राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा- "राहुल गांधी की रहस्यमयी विदेश यात्राओं का कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने है।"
आया 11 करोड़, खर्च 60 करोड़- उठ रहे सवाल
दरअसल, भाजपा ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं और उनके आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड के बीच के विरोधाभास की बात करते हुए एक ट्वीट किया है। इसमें बताया गया है कि राहुल गांधी ने साल 2004-2026 में कुल 54 विदेश यात्राएं की हैं। इस दौरान करीब 60 करोड़ रुपये खर्च हुआ, जबकि उनकी 2013-2023 के बीच घोषित आय 11 करोड़ रुपये है। इस तरह भाजपा ने खर्च और घोषित आया के बीच पांच गुना से अधिक का अंतर होने की बात उठाते हुए गंभीर सवाल खड़े किए है।
राहुल गांधी का कच्चा चिट्ठा जानता के सामने
इसी मुद्दो को धार देते हुए दिल्ली की सीएम ने लिखा- "राहुल गांधी की रहस्यमयी विदेश यात्राओं का कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने है। अपनी घोषित आय से पाँच गुना अधिक खर्च करने वाले राहुल गांधी को देश को यह स्पष्ट करना चाहिए।" रेखा गुप्ता ने पूछा- “इन दौरों की फंडिंग का वास्तविक स्रोत क्या है?”
CM रेखा ने भी मांगा पैसों का हिसाब
उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे लिखा- "यदि इन यात्राओं का खर्च विदेशी संस्थाओं ने उठाया है, तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है।" फिर सवाल करते हुए लिखा- "यदि यह खर्च निजी है, तो इसे आधिकारिक घोषणाओं में क्यों छिपाया गया?" आगे लिखा- “पारदर्शिता का दावा करने वाले नेता प्रतिपक्ष की यह अपारदर्शिता गंभीर कानूनी सवाल खड़े करती है। राहुल गांधी को इन बेनामी खर्चों पर जवाब देना ही होगा।”
इन यात्राओं में हुए खर्च के अंतर की बात रखते हुए भाजपा ने लिखा- अनसुलझे सवाल: अगर खर्च विदेशी था, तो FCRA की मंजूरी कहां है? और अगर निजी था, तो यह टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं है? कानून के अनुसार इन रिकॉर्ड्स का होना अनिवार्य है, लेकिन इनका गायब होना गंभीर सवाल खड़े करता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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