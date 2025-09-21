क्या ईवीएम हैक करती है बीजेपी! रेखा गुप्ता को AAP ने घेरा, ले आई कौन सा वीडियो?

आम आदमी पार्टी अब इस क्लिप को लेकर हमलावर हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं वह क्लिप शेयर कर लिखा कि दिल्ली की सीएम ये क्या कह रही हैं…आप ने लिखा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रही हैं कि उन्होंने EVM हैक की हुई है।

कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हावी हैं। राहुल इसे लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। राहुल की दो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी भी इस विषय पर सुर से सुर मिला रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। उस क्लिप में दावा किया गया कि रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है।

रेखा गुप्ता ने कहा क्या था? दरअसल, रेखा गुप्ता ने शनिवार को एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के बीच में उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव के नतीजे को लेकर सवाल पूछा गया। रेखा गुप्ता एबीवीपी की जीत और आए नतीजे से काफी खुश दिखीं। इसके बाद उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप ईवीएम हैक कर चुनाव जीतती हैं, चाहे बीजेपी हो या एबीवीपी। इसपर रेखा गुप्ता ने कहा कि जब 70 सालों से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग रहा है। ये सही है, वो जीतें तो जनता की जीत और हम जीतें तो इवीएम हैक,ये कौन सा फॉर्मुला किस किताब में लिखा है,कोई बताएगा मुझे? रेखा गुप्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने ये कौन सी पढ़ाई की है। भोली-भाली जनता को गुमराह करना, एक पर्सेप्शन बनाने के अलावा उन्हें और कुछ आता है?