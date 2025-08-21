rekha gupta not attacked fake story says aap mla anil jha कुछ नहीं हुआ, नाटक करती हैं; रेखा गुप्ता पर हमले को AAP नेता ने बताया झूठ, Ncr Hindi News - Hindustan
कुछ नहीं हुआ, नाटक करती हैं; रेखा गुप्ता पर हमले को AAP नेता ने बताया झूठ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अनिल झा ने झूठा करार दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर 'आप' में शामिल हुए अनिल झा ने कहा है कि रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं और हमले का नाटक कर रही हैं।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 09:31 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हुए हमले को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अनिल झा ने झूठा करार दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर 'आप' में शामिल हुए अनिल झा ने कहा है कि रेखा गुप्ता झूठ बोल रही हैं और हमले का नाटक कर रही हैं। 27 साल साथ काम करने के अनुभव को आधार बताते हुए झा ने दावा किया कि एक बार रेखा गुप्ता ने उन्हें एक प्रदर्शन के दौरान अपने कुछ बाल जलाने को कहा था।

स्टूडेंट लीडर के तौर पर रेखा गुप्ता के साथ काम कर चुके अनिल झा ने कहा कि दिल्ली की सीएम झूठा दावा कर रही हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, 'कोई हमला नहीं हुआ है। उनको सबसे पुराना मैं जानता हूं। उन्होंने स्टोरी क्रिएट करने के लिए किया है यह।' अनिल झा भाजपा के पुराने नेता रहे हैं और कुछ महीने पहले ही 'आप' में शामिल हुए हैं।

अनिल झा ने कहा, 'वह छात्रसंघ की अध्यक्ष थीं, मैं उपाध्यक्ष था। हम प्रदर्शन कर रहे थे विदेशी सौदर्य प्रसाधन के खिलाफ। यह कहती थीं कि विदेशी सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करना है। इस दौरान उन्होंने मुझसे कहा था कि अनिल माचिस जलाकर मेरे दो चार बाल जला दे। ताकि मैं दिखाऊंगा कि सौंदर्य प्रसाधन के आहूत अग्नि जलाने में मैं भी जल गई। यह नौटंकी यह बहुत सालों से करती हैं, 27 सालों से मैं जानता हूं। कुछ नहीं हुआ है, नाटक कंपनी है।'

हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत कई आप नेताओं ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा की और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री पर बुधवार को उस समय गुजरात के राजेश खिमजी नामक व्यक्ति ने हमला कर दिया जब वह जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुन रही थीं। मुख्यमंत्री को कथित तौर पर हाथ, सिर और कंधे में चोट आई है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है।

