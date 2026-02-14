दिल्ली में सीएम रेखा ने 120 मिस्ट स्प्रे का किया उद्घाटन, इस इलाके की हवा करेंगे साफ
रेखा सरकार क्लीन एयर, क्लीन दिल्ली पहल के तहत शहर की हवा साफ करने में जुटी हुई हैं। इस पहल के मद्देनजर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया है।
रेखा सरकार क्लीन एयर, क्लीन दिल्ली पहल के तहत शहर की हवा साफ करने में जुटी हुई हैं। इस पहल के मद्देनजर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिसर में 120 मिस्ट स्प्रे सिस्टम का उद्घाटन किया। ये मिस्ट स्प्रे सिस्टम जीएमआर ग्रुप द्वारा एयरपोर्ट परिसर में लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य धूल कणों को नियंत्रित कर यात्रियों को बेहतर वायु गुणवत्ता उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीके से अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी की प्रमुख सड़कों और 143 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों पर पहले ही मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 46 मेट्रो स्टेशनों पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो देश के किसी भी शहर में सबसे बड़ा नेटवर्क है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि ‘वायु रक्षक’ पहल के तहत प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर लगाए गए ये सिस्टम राजधानी की पर्यावरणीय छवि को मजबूत करेंगे और यात्रियों को स्वच्छ वातावरण का अनुभव देंगे। उन्होंने इस पहल के लिए जीएमआर ग्रुप का आभार भी जताया।
दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, भविष्य में एयरपोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में धूल नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए इन मिस्ट सिस्टम को 600 पोल तक विस्तारित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार 2029 तक सार्वजनिक बस बेड़े का पूर्ण विद्युतीकरण, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, ईवी चार्जिंग ढांचे का विकास, शहरभर में 1,000 से अधिक वाटर स्प्रिंकलर की तैनाती और निर्माण स्थलों पर एआई आधारित डस्ट मॉनिटरिंग लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
